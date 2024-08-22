Яке свято завтра: прикмети і заборони 23 серпня

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Святий мученик Лупп Солунський, який жив на межі 3-го і 4-го століть, був вірним слугою святого Димитрія Солунського. Після його смерті Лупп вмочив свій одяг у кров святого та взяв його перстень, творячи ними численні чудеса, проповідуючи слово Боже і залишаючись неушкодженим завдяки Божій силі. Після молитви перед смертю він прийняв хрещення і добровільно віддав себе на муки, був страчений мечем, а його могила стала місцем зцілень.

Святий Іриней Ліонський, видатний богослов II століття, народився близько 130 року в Смирні і навчався у святого Полікарпа Смирнського. Він провів більшу частину життя в Ліоні, де допомагав єпископу Пофину в проповіді віри. Після смерті Пофина, Іринея висвятили на єпископа Ліонського. Його проповіді та праці, зокрема "Проти єресей", значно вплинули на розвиток богослов'я Церкви. Святий Іриней загинув мученицькою смертю під час гонінь імператора Септимія Севера в 202 році.

Лупп Солунський, фреска (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Змінювати місце роботи

Підмітати підлогу

Розмовляти з незнайомцями.

Також не рекомендується давати в борг гроші або будь-які інші речі. Вважається, що разом із ними ви можете віддати своє щастя.

Цього дня особливо важливо займатися звичними справами, які вам добре знайомі. День також сприяє важливим подіям, таким як сватання та вінчання.

Народні прикмети і традиції 23 серпня

Зранку заморозки - зима буде ранньою

Ввечері рано з’явився туман - до гарної погоди

Іде дощ з громом - осінь буде теплою, а зима холодною

Птахи летять низько до землі - до теплої зими.

До цього часу зазвичай дозрівала брусниця, яку часто збирали діти та жінки. Її шукали в болотах і лісах, адже ця ягода була цінною для приготування лікувальних чаїв, що допомагали при різних захворюваннях.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Іван, Микола, Єфрем, Павло.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: