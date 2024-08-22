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Какой праздник завтра: приметы и запреты 23 августа

Четверг 22 августа 2024 22:45
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Какой праздник завтра: приметы и запреты 23 августа Церковный праздник 23 августа 2024 года по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Праздник 23 августа - завтра православные украинцы чтят память святого мученика Луппа и священномученика Иринея Лионского по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Святой мученик Лупп Солунский, живший на рубеже 3-го и 4-го веков, был верным слугой святого Димитрия Солунского. После его смерти Лупп обмакнул свою одежду в кровь святого и взял его кольцо, творя ими многочисленные чудеса, проповедуя слово Божие и оставаясь невредимым благодаря силе Божией. После молитвы перед смертью он принял крещение и добровольно отдал себя на мучения, был казнен мечом, а его могила стала местом исцелений.

Святой Ириней Лионский, выдающийся богослов II века, родился около 130 года в Смирне и учился у святого Поликарпа Смирнского. Он провел большую часть жизни в Лионе, где помогал епископу Пофину в проповеди веры. После смерти Пофина, Иринея рукоположили в епископа Лионского. Его проповеди и труды, в частности "Против ересей", оказали значительное влияние на развитие богословия Церкви. Святой Ириней погиб мученической смертью во время гонений императора Септимия Севера в 202 году.

Какой праздник завтра: приметы и запреты 23 августа

Лупп Солунский, фреска (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

  • Менять место работы
  • Подметать пол
  • Разговаривать с незнакомцами.

Также не рекомендуется давать взаймы деньги или какие-либо другие вещи. Считается, что вместе с ними можно отдать свое счастье.

В этот день особенно важно заниматься привычными делами, которые вам хорошо знакомы. День также способствует важным событиям, таким как сватовство и венчание.

Народные приметы и традиции 23 августа

  • Утром заморозки - зима будет ранней
  • Вечером рано появился туман - к хорошей погоде
  • Идет дождь с громом - осень будет теплой, а зима холодной
  • Птицы летят низко к земле - к теплой зиме.

К этому времени обычно созревала брусника, которую часто собирали дети и женщины. Ее искали в болотах и лесах, ведь эта ягода была ценна для приготовления лечебных чаев, помогавших при различных заболеваниях.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Иоанн, Николай, Ефрем, Павел.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День Государственного флага Украины
  • День города Харьков
  • День города Луцк
  • Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации
  • Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма.

Раньше мы публиковали церковные ограничения по праздникам: что и почему запрещено.

Также читайте как молиться за упокой любимой кошки или собаки и не грех ли это - объяснение церкви.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Богослов", УПЦ "Благовіст", Википедия.

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