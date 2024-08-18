Яке свято завтра: прикмети і заборони 19 серпня
Свято 19 серпня - завтра православні українці вшановують пам’ять святого мученика Андрія Стратилата й інших за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке завтра свято у церковному календарі
Андрій жив у III столітті і був римським воєначальником у місті Тарс, сучасна Туреччина. Спочатку він служив імператору Максиміану, де здобув славу за свої військові успіхи.
Після того як Андрій прийняв християнство, він почав проповідувати віру серед своїх солдатів, і багато з них наслідували його приклад. Це не сподобалося римській владі, і імператор Максиміан наказав арештувати Андрія і його воїнів. Їх катували, змушуючи зректися християнства, але вони залишилися вірними Христу. У результаті, близько 305 року Андрія і 2593 його воїнів стратили біля річки Таурос.
Святий Андрій Стратилат вважається покровителем воїнів і захисником від несправедливості. Його життя є прикладом непохитної віри та готовності відстоювати свої переконання навіть перед обличчям смерті.
У християнській традиції він постає як лідер, який не лише сам прийняв християнство, а й привів до віри багатьох своїх воїнів. Його історія служить натхненням для вірян, нагадуючи про важливість вірності Христу та своїм переконанням.
Мученик Андрій Стратилат (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити завтра
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
- Підмітати або мити підлогу
- Жалітися на життя, думати про погане
- Пліткувати або обговорювати інших
- Позичати сіль - буде горе
- Носити брудні або порвані речі.
Також не рекомендується займатися будівництвом і рукоділлям, ремонтом речей і взуття. Вважають, що у цей день існує ризик поранитися чи травмуватися під час таких занять. Крім того, слід уникати сварок, щоб не втратити мир і спокій у домі.
Народні прикмети і традиції 19 серпня
- Вранці густий туман - чекайте на сніжну зиму
- Похмуре небо зранку - восени будуть часто йти дощі
- Холодний ранок і багато комарів - до спеки після обіду
- Тепла погода цього дня - такою буде осінь.
Відтепер осінь починає відчуватися все більше: ночі стають довшими та холоднішими, а дні скорочуються. У старі часи цього дня відзначали зміну сезону, організовували гуляння та накривали багаті столи, до яких обов'язково запрошували гостей.
У кого завтра день ангела
Завтра іменини святкують: Андрій, Тимофій Микола.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.
Які свята ще відзначають в Україні завтра
Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- День пасічника в Україні
- Міжнародний день орангутанга
- Всесвітній день гуманітарної допомоги
- Всесвітній день фотографії
- День поштової марки (День філателії).
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Богослов", УПЦ "Благовіст", Вікіпедія.