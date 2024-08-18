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Яке свято завтра: прикмети і заборони 19 серпня

Неділя 18 серпня 2024 22:45
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Яке свято завтра: прикмети і заборони 19 серпня Церковне свято 19 серпня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Свято 19 серпня - завтра православні українці вшановують пам’ять святого мученика Андрія Стратилата й інших за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Андрій жив у III столітті і був римським воєначальником у місті Тарс, сучасна Туреччина. Спочатку він служив імператору Максиміану, де здобув славу за свої військові успіхи.

Після того як Андрій прийняв християнство, він почав проповідувати віру серед своїх солдатів, і багато з них наслідували його приклад. Це не сподобалося римській владі, і імператор Максиміан наказав арештувати Андрія і його воїнів. Їх катували, змушуючи зректися християнства, але вони залишилися вірними Христу. У результаті, близько 305 року Андрія і 2593 його воїнів стратили біля річки Таурос.

Святий Андрій Стратилат вважається покровителем воїнів і захисником від несправедливості. Його життя є прикладом непохитної віри та готовності відстоювати свої переконання навіть перед обличчям смерті.

У християнській традиції він постає як лідер, який не лише сам прийняв християнство, а й привів до віри багатьох своїх воїнів. Його історія служить натхненням для вірян, нагадуючи про важливість вірності Христу та своїм переконанням.

Яке свято завтра: прикмети і заборони 19 серпня

Мученик Андрій Стратилат (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

  • Підмітати або мити підлогу
  • Жалітися на життя, думати про погане
  • Пліткувати або обговорювати інших
  • Позичати сіль - буде горе
  • Носити брудні або порвані речі.

Також не рекомендується займатися будівництвом і рукоділлям, ремонтом речей і взуття. Вважають, що у цей день існує ризик поранитися чи травмуватися під час таких занять. Крім того, слід уникати сварок, щоб не втратити мир і спокій у домі.

Народні прикмети і традиції 19 серпня

  • Вранці густий туман - чекайте на сніжну зиму
  • Похмуре небо зранку - восени будуть часто йти дощі
  • Холодний ранок і багато комарів - до спеки після обіду
  • Тепла погода цього дня - такою буде осінь.

Відтепер осінь починає відчуватися все більше: ночі стають довшими та холоднішими, а дні скорочуються. У старі часи цього дня відзначали зміну сезону, організовували гуляння та накривали багаті столи, до яких обов'язково запрошували гостей.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Андрій, Тимофій Микола.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День пасічника в Україні
  • Міжнародний день орангутанга
  • Всесвітній день гуманітарної допомоги
  • Всесвітній день фотографії
  • День поштової марки (День філателії).

Раніше ми розказували про Різдво Пресвятої Богородиці 2024 - нова дата, заборони і традиції свята, які обов'язково треба знати.

Також читайте як молитися за упокій коханої кішки або собаки і чи не гріх це - пояснення церкви.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Богослов", УПЦ "Благовіст", Вікіпедія.

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