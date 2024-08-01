Яке свято завтра: чому варто присвятити день прибиранню, прикмети 2 серпня

Яке завтра свято у церковному календарі

Святий Стефан - перший мученик християнської віри, якого стратили близько 34-36 році нашої ери. Він був одним із семи дияконів, яких апостоли обрали для служіння в Єрусалимі. Прославився непохитною вірою, мудрістю та гарними проповідями.

Через свою активну діяльність і відкриту критику гріхів тодішнього суспільства, Стефан був звинувачений у богохульстві та засуджений до побиття камінням.

Існує легенда, згідно з якою мощі святого були знайдені завдяки божественному видінню багато років після його мученицької смерті, ймовірно у 415 році в селі Кафагамала біля Єрусалима. За переказами, священник Лукиан отримав видіння, де шукати залишки святого.

Перенесення мощей святого Стефана мало величезне значення для ранньої Церкви, підкреслюючи важливість мучеників та їх роль у зміцненні християнської віри.

Диспут святого Стефана у Синедріоні, Вітторе Карпачо (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра, 2 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Сваритися і пліткувати, лихословити

Ображати тварин і комах

Вживати алкогольні напої

Залишати немитим посуд

Просити чи давати щось у борг.

Наші пращури вірили, що завтра сприятливий день для прибирання, а також для роботи надворі та городі. Тому рекомендують присвятити завтра час саме хатнім справам.

Вважається, що шлюби, укладені 2 липня, будуть благословенні на довге, щасливе подружнє життя. Так само і пропозиція руки і серця, зроблена завтра, за народними віруваннями приведе до весілля та подальшого щастя у сімейному житті.

Народні прикмети і традиції цього дня

Зранку багато роси на траві - насувається злива

Павуки сплели мало павутиння - буде вітряно

Жовтіє листя на деревах - до ранньої осені

Спекотний день - така погода затримається надовго

Низько літають птахи - скоро піде дощ

День сухий та без опадів - таким же буде вересень

Дощить - опади затримаються до кінця літа.

Наші предки вважали, що вода цього дня набуває цілющих здібностей, лише до схід сонця. Тому здавна було заведено вмиватися джерельною водою, і навіть купатися в озерах і річках. Вважали, що вода змиє всі хвороби та укріпить здоров’я.

У кого день ангела завтра

Сьогодні іменини святкують: Іван, Роман, Василь, Кирило, Платон, Степан, Тарас, Федір.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: