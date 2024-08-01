Какой праздник завтра: почему стоит посвятить день уборке, приметы 2 августа

Завтра, 2 августа, праздник - православные украинцы чествуют день перенесения мощей святого первомученика Стефана по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святой Стефан - первый мученик христианской веры, которого казнили около 34-36 года нашей эры. Он был одним из семи диаконов, которых апостолы избрали для служения в Иерусалиме. Прославился непоколебимой верой, мудростью и хорошими проповедями.
Из-за своей активной деятельности и открытой критики грехов тогдашнего общества, Стефан был обвинен в богохульстве и приговорен к избиению камнями.
Существует легенда, согласно которой мощи святого были найдены благодаря божественному видению много лет после его мученической смерти, вероятно, в 415 году в деревне Кафагамала близ Иерусалима. По преданию священник Лукиан получил видение, где искать остатки святого.
Перенесение мощей святого Стефана имело огромное значение для ранней Церкви, подчеркивая важность мучеников и их роль в укреплении христианской веры.
Диспут святого Стефана в Синедрионе, Витторе Карпачо (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
Наши предки верили, что завтра благоприятный день для уборки, а также для работы во дворе и на огороде. Поэтому рекомендуют посвятить завтра время именно домашним делам.
Считается, что браки, заключенные 2 июля, будут благословлены на долгую, счастливую супружескую жизнь. Так же и предложение руки и сердца, сделанное завтра, по народным верованиям приведет к свадьбе и дальнейшему счастью в семейной жизни.
Наши предки считали, что вода в этот день приобретает целебные способности, но только до восхода солнца. Поэтому издавна было принято умываться родниковой водой, и даже купаться в озерах и реках. Считалось, что вода смоет все болезни и укрепит здоровье.
Сегодня именины празднуют: Иван, Роман, Василий, Кирилл, Платон, Степан, Тарас, Федор.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы рассказывали, когда будем праздновать Рождество Пресвятой Богородицы 2024 и что нужно успеть сделать к празднику.
Также читайте можно ли носить крестик умершего родственника.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Википедия.