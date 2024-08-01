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Яке свято завтра: чому варто присвятити день прибиранню, прикмети 2 серпня

Четвер 01 серпня 2024 22:40
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Яке свято завтра: чому варто присвятити день прибиранню, прикмети 2 серпня Церковне свято 2 серпня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Завтра, 2 серпня, свято - православні українці вшановують день перенесення мощей святого першомученика Стефана за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Святий Стефан - перший мученик християнської віри, якого стратили близько 34-36 році нашої ери. Він був одним із семи дияконів, яких апостоли обрали для служіння в Єрусалимі. Прославився непохитною вірою, мудрістю та гарними проповідями.

Через свою активну діяльність і відкриту критику гріхів тодішнього суспільства, Стефан був звинувачений у богохульстві та засуджений до побиття камінням.

Існує легенда, згідно з якою мощі святого були знайдені завдяки божественному видінню багато років після його мученицької смерті, ймовірно у 415 році в селі Кафагамала біля Єрусалима. За переказами, священник Лукиан отримав видіння, де шукати залишки святого.

Перенесення мощей святого Стефана мало величезне значення для ранньої Церкви, підкреслюючи важливість мучеників та їх роль у зміцненні християнської віри.

Яке свято завтра: чому варто присвятити день прибиранню, прикмети 2 серпня

Диспут святого Стефана у Синедріоні, Вітторе Карпачо (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра, 2 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

  • Сваритися і пліткувати, лихословити
  • Ображати тварин і комах
  • Вживати алкогольні напої
  • Залишати немитим посуд
  • Просити чи давати щось у борг.

Наші пращури вірили, що завтра сприятливий день для прибирання, а також для роботи надворі та городі. Тому рекомендують присвятити завтра час саме хатнім справам.

Вважається, що шлюби, укладені 2 липня, будуть благословенні на довге, щасливе подружнє життя. Так само і пропозиція руки і серця, зроблена завтра, за народними віруваннями приведе до весілля та подальшого щастя у сімейному житті.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Зранку багато роси на траві - насувається злива
  • Павуки сплели мало павутиння - буде вітряно
  • Жовтіє листя на деревах - до ранньої осені
  • Спекотний день - така погода затримається надовго
  • Низько літають птахи - скоро піде дощ
  • День сухий та без опадів - таким же буде вересень
  • Дощить - опади затримаються до кінця літа.

Наші предки вважали, що вода цього дня набуває цілющих здібностей, лише до схід сонця. Тому здавна було заведено вмиватися джерельною водою, і навіть купатися в озерах і річках. Вважали, що вода змиє всі хвороби та укріпить здоров’я.

У кого день ангела завтра

Сьогодні іменини святкують: Іван, Роман, Василь, Кирило, Платон, Степан, Тарас, Федір.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День працівника податкової служби
  • День пам'яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь
  • Міжнародний день спортивного журналіста
  • Міжнародний день пива
  • День народження поштової скриньки
  • Всесвітній день НЛО.

Раніше ми розказували коли будемо святкувати Різдво Пресвятої Богородиці 2024 і що треба встигнути зробити до свята.

Також читайте чи можна носити хрестик померлого родича.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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