Яке свято завтра: чому варто присвятити день прибиранню, прикмети 2 серпня
Завтра, 2 серпня, свято - православні українці вшановують день перенесення мощей святого першомученика Стефана за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке завтра свято у церковному календарі
Святий Стефан - перший мученик християнської віри, якого стратили близько 34-36 році нашої ери. Він був одним із семи дияконів, яких апостоли обрали для служіння в Єрусалимі. Прославився непохитною вірою, мудрістю та гарними проповідями.
Через свою активну діяльність і відкриту критику гріхів тодішнього суспільства, Стефан був звинувачений у богохульстві та засуджений до побиття камінням.
Існує легенда, згідно з якою мощі святого були знайдені завдяки божественному видінню багато років після його мученицької смерті, ймовірно у 415 році в селі Кафагамала біля Єрусалима. За переказами, священник Лукиан отримав видіння, де шукати залишки святого.
Перенесення мощей святого Стефана мало величезне значення для ранньої Церкви, підкреслюючи важливість мучеників та їх роль у зміцненні християнської віри.
Диспут святого Стефана у Синедріоні, Вітторе Карпачо (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити завтра, 2 серпня
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
- Сваритися і пліткувати, лихословити
- Ображати тварин і комах
- Вживати алкогольні напої
- Залишати немитим посуд
- Просити чи давати щось у борг.
Наші пращури вірили, що завтра сприятливий день для прибирання, а також для роботи надворі та городі. Тому рекомендують присвятити завтра час саме хатнім справам.
Вважається, що шлюби, укладені 2 липня, будуть благословенні на довге, щасливе подружнє життя. Так само і пропозиція руки і серця, зроблена завтра, за народними віруваннями приведе до весілля та подальшого щастя у сімейному житті.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Зранку багато роси на траві - насувається злива
- Павуки сплели мало павутиння - буде вітряно
- Жовтіє листя на деревах - до ранньої осені
- Спекотний день - така погода затримається надовго
- Низько літають птахи - скоро піде дощ
- День сухий та без опадів - таким же буде вересень
- Дощить - опади затримаються до кінця літа.
Наші предки вважали, що вода цього дня набуває цілющих здібностей, лише до схід сонця. Тому здавна було заведено вмиватися джерельною водою, і навіть купатися в озерах і річках. Вважали, що вода змиє всі хвороби та укріпить здоров’я.
У кого день ангела завтра
Сьогодні іменини святкують: Іван, Роман, Василь, Кирило, Платон, Степан, Тарас, Федір.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- День працівника податкової служби
- День пам'яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь
- Міжнародний день спортивного журналіста
- Міжнародний день пива
- День народження поштової скриньки
- Всесвітній день НЛО.
Раніше ми розказували коли будемо святкувати Різдво Пресвятої Богородиці 2024 і що треба встигнути зробити до свята.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Вікіпедія.