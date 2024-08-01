Какой праздник завтра: почему стоит посвятить день уборке, приметы 2 августа

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Святой Стефан - первый мученик христианской веры, которого казнили около 34-36 года нашей эры. Он был одним из семи диаконов, которых апостолы избрали для служения в Иерусалиме. Прославился непоколебимой верой, мудростью и хорошими проповедями.

Из-за своей активной деятельности и открытой критики грехов тогдашнего общества, Стефан был обвинен в богохульстве и приговорен к избиению камнями.

Существует легенда, согласно которой мощи святого были найдены благодаря божественному видению много лет после его мученической смерти, вероятно, в 415 году в деревне Кафагамала близ Иерусалима. По преданию священник Лукиан получил видение, где искать остатки святого.

Перенесение мощей святого Стефана имело огромное значение для ранней Церкви, подчеркивая важность мучеников и их роль в укреплении христианской веры.

Диспут святого Стефана в Синедрионе, Витторе Карпачо (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра, 2 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Ссориться и сплетничать, сквернословить

Обижать животных и насекомых

Употреблять алкогольные напитки

Оставлять немытую посуду

Просить или давать что-либо взаймы.

Наши предки верили, что завтра благоприятный день для уборки, а также для работы во дворе и на огороде. Поэтому рекомендуют посвятить завтра время именно домашним делам.

Считается, что браки, заключенные 2 июля, будут благословлены на долгую, счастливую супружескую жизнь. Так же и предложение руки и сердца, сделанное завтра, по народным верованиям приведет к свадьбе и дальнейшему счастью в семейной жизни.

Народные приметы и традиции этого дня

Утром много росы на траве - надвигается ливень

Пауки сплели мало паутины - будет ветрено

Желтеющие листья на деревьях - к ранней осени

Жаркий день - такая погода задержится надолго

Низко летают птицы - скоро пойдет дождь

День сухой и без осадков - таким же будет сентябрь

Идет дождь - осадки задержатся до конца лета.

Наши предки считали, что вода в этот день приобретает целебные способности, но только до восхода солнца. Поэтому издавна было принято умываться родниковой водой, и даже купаться в озерах и реках. Считалось, что вода смоет все болезни и укрепит здоровье.

У кого день ангела завтра

Сегодня именины празднуют: Иван, Роман, Василий, Кирилл, Платон, Степан, Тарас, Федор.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: