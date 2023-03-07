Яке свято відзначає церква 7 березня: чому цей день небезпечний,у кого день ангела

Традиції цього дня

Святий Маврикій жив у III–IV століттях у сирійському місті Апамеї. Він був воєначальником і таємно сповідував християнство. Коли в місті почалися переслідування послідовників нової віри, Маврикія разом із сином привели на суд. Вони обоє відмовилися зректися віри і повернутися в язичництво, за що їх засудили до тортур.

Розділити долю командира вирішили його 70 воїнів. Всіх їх піддали жорсткому покаранню: били воловими жилами, кидали в багаття, стругали залізними зубами. Сину Маврикія привселюдно відрубали голову на очах у батька. Потім їх прив'язали на болоті, де роздягнених та обмазаних медом чоловіків протягом 10 днів жалили комарі та оводи. Стійко перенісши всі муки, вони померли і були з почестями поховані. Частинки мощів згодом було перенесено на Кіпр.

На Маврикія традиційно готували чорну юшку – рибу варили в огірковому розсолі з додаванням прянощів. Бажано запам'ятати сон, що приснився на 7 березня. Вважалося, що він обов'язково здійсниться протягом півроку.

Головні прикмети цього дня

На Маврикія традиційно готували чорну юшку – рибу варили в огірковому розсолі з додаванням прянощів. Бажано запам'ятати сон, що приснився на 7 березня. Вважалося, що він обов'язково здійсниться протягом півроку.

На Маврикія сонечко припікає – рік буде теплий.

Ластівки та граки прилетіли – справжнє тепло принесли.

Голуби голосно воркують – до різкого потепління.

Садити капусту 7 березня – до гарного врожаю.

7 березня сухо – осінь видасться погожою.

Купові хмари високо, затягли небо і не пливуть - найближчими днями видадуться погожими.

На Маврикія хуртовина чи завірюха - весна затягнеться.

Що не можна робити у цей день

Найголовніша заборона в Маврикіїв день - це ворожіння на кохання та проведення магічних ритуалів. Вважалося, що той, хто не послухається, прирече рідних та близьких на хвороби та страждання.

Не можна Маврикію заборонялося займатися домашніми справами.

У жодному разі не можна прибирати і мити підлогу.

Іменини сьогодні у Феодора, Пилипа та Афанасія.