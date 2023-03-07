Яке свято відзначає церква 7 березня: чому цей день небезпечний,у кого день ангела

7 березня православні християни відзначають день Маврикія, присвячений пам'яті святого Маврикія та його 70 воїнів – мучеників Апамейських. У народі цей день називається Маврикіїв день.
У матеріалі Styler дізнайтеся, що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети та когось привітати з днем ангела.
Святий Маврикій жив у III–IV століттях у сирійському місті Апамеї. Він був воєначальником і таємно сповідував християнство. Коли в місті почалися переслідування послідовників нової віри, Маврикія разом із сином привели на суд. Вони обоє відмовилися зректися віри і повернутися в язичництво, за що їх засудили до тортур.
Розділити долю командира вирішили його 70 воїнів. Всіх їх піддали жорсткому покаранню: били воловими жилами, кидали в багаття, стругали залізними зубами. Сину Маврикія привселюдно відрубали голову на очах у батька. Потім їх прив'язали на болоті, де роздягнених та обмазаних медом чоловіків протягом 10 днів жалили комарі та оводи. Стійко перенісши всі муки, вони померли і були з почестями поховані. Частинки мощів згодом було перенесено на Кіпр.
На Маврикія традиційно готували чорну юшку – рибу варили в огірковому розсолі з додаванням прянощів. Бажано запам'ятати сон, що приснився на 7 березня. Вважалося, що він обов'язково здійсниться протягом півроку.
На Маврикія традиційно готували чорну юшку – рибу варили в огірковому розсолі з додаванням прянощів. Бажано запам'ятати сон, що приснився на 7 березня. Вважалося, що він обов'язково здійсниться протягом півроку.
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