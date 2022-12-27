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Яке свято відзначає церква 27 грудня: чому цей день небезпечний, у кого день ангела

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Вівторок 27 грудня 2022 06:01
Яке свято відзначає церква 27 грудня: чому цей день небезпечний, у кого день ангела Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

27 грудня віруючі вшановують пам'ять мучеників Аполлонія, Феотіха та Аріана. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде пізньою, то й осінь буде такою.

У матеріалі Styler читайте, що заборонено робити цього дня, його прикмети, а також, хто святкує іменини.

Що відомо про святих

Троє святих жили в Єгипті, а загинули за віру в Христа. У Філімонів день, 27 грудня, християни намагалися ретельно прибрати свій дім. Адже вважалося, що у цей день триває боротьба між темрявою та світлом, і ця дата дуже небезпечна.

Наші пращури помітили, що наші пращури вважали, що в цей день грім буде небезпечним. Вважається, що злі сили не чіпають добрих господарів, тому 27 грудня наводили лад у будинку та у дворі. Погань може з'явитися у вигляді тварини.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо вітер дме в один бік, а хмари пливуть в інший, незабаром піде сніг і погода буде похмурою;
  • вночі був іній, отже, вдень можна очікувати снігу;
  • 27 грудня над лісом можна побачити сині плями – випаде сніг;
  • яка погода у Філімонів день, такою слід очікувати у лютому;
  • якщо погода тепла, то літо буде спекотним.

Що не можна робити у цей день

  • Сьогодні під найсуворішою забороною алкоголь.
  • Сьогодні вкрай не рекомендується займатися важливими справами, розпочинати нові проекти, вирушати в далекі поїздки або укладати великі фінансові угоди.
  • Цього дня не можна нічого підбирати на вулиці, а також гладити чи підгодовувати безпритульних тварин та птахів.

Хто святкує іменини

27 грудня іменини відзначають власники таких імен: Микола та Іларіон.

Раніше ми писали, які церковні свята ми відзначимо у січні 2023 року.

Окрім того, стало відомо, яка погода очікується на Новий рік.

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