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Яке свято відзначає церква 24 грудня: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

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Субота 24 грудня 2022 06:02
Яке свято відзначає церква 24 грудня: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

24 грудня віруючі згадують преподобного Никона Печерського, ченця Києво-Печерського монастиря. Також за григоріанським календарем у ніч із 24 на 25 грудня - це Святвечір перед різдвом.

Про всі прикмети та заборони на день Анни зимової ви прочитаєте у матеріалі Styler. Також ви дізнаєтесь, кого треба привітати з іменинами.

Чим відомий святий Никон

Святий Никон жив на рубежі XI–XII століть у Києві. Він був першим сподвижником та послідовником преподобного Антонія, засновника Києво-Печерської обителі.

Никон Печерський постригав у ченці новоприбулих до обителі. Одного разу він постриг придворних улюбленців князя Ізяслава, за що накликав на себе його немилість і був змушений покинути монастир і поїхати до віддаленої місцевості. Оселившись на острові Тмутаракань, Никон Печерський старанно працював, проводив дні у молитвах, зібрав навколо себе послідовників-ченців і заснував там монастир Пресвятої Богородиці.

Після святої повернувся до Києво-Печерської лаври і згодом був обраний ігуменом.

В 1096 Никон був взятий в полон половецькими військами. Він провів у неволі кілька років і терпляче зносив усі муки. Згідно з переказами, Господь послав святому дар - своєю молитвою міг зцілювати інших людей.

Він вирізнявся незвичайною силою духу та старанністю до молитви, завдяки чому зробив багато богоугодних справ. Помер у старості.

На Святвечір християни східного обряду готують "багату кутю". Її називають так тому, що до столу подається ще 11 пісних страв. Серед них обов'язково: риба, борщ, вареники з картоплею, квасоля, узвар. Цього вечора вся родина збиралася за столом разом.

Зі Святвечіром пов'язано чимало повір'їв. Наприклад, намагалися приготувати нові солом'яні устілки у взуття. Їх треба було носити до Василя, потім перевернути на інший бік і носити на Водохреща.

Головні прикмети цього дня

  • довкола сонця 24 грудня кола - буде багатий урожай;
  • сонячні промені "дивляться" вгору - скоро похолодає, а якщо вниз - буде хуртовина;
  • на небі пливуть сині хмари, отже, незабаром почнеться дощ;
  • якщо 24 грудня вдень тепло, а вночі заморозок, то квітень буде погожим;
  • якщо на землі лежить сніг, то влітку буде холодно;

Що не можна робити 24 грудня

  • Цього дня не можна лаятись
  • 24 грудня намагайтеся не зустрічатися з людьми, які вам не подобаються.
  • Жінкам заборонялося шити, вишивати, прясти та взагалі важко працювати.
  • Не можна веселитися та пити спиртне.

Хто сьогодні святкує іменини

Адам, Микола, Омелян, Данило, Іван, Лука Леонтій, Нікон, Никифор, Філімон, Терентій, Петро.

До речі, раніше ми писали, яку погоду в Україні прогнозують на Новий рік.

Також читайте, стало відомо, скільки українців хочуть святкувати Різдво 25 грудня.

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