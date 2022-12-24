Яке свято відзначає церква 24 грудня: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

24 грудня віруючі згадують преподобного Никона Печерського, ченця Києво-Печерського монастиря. Також за григоріанським календарем у ніч із 24 на 25 грудня - це Святвечір перед різдвом.

Про всі прикмети та заборони на день Анни зимової ви прочитаєте у матеріалі Styler. Також ви дізнаєтесь, кого треба привітати з іменинами.

Чим відомий святий Никон

Святий Никон жив на рубежі XI–XII століть у Києві. Він був першим сподвижником та послідовником преподобного Антонія, засновника Києво-Печерської обителі.

Никон Печерський постригав у ченці новоприбулих до обителі. Одного разу він постриг придворних улюбленців князя Ізяслава, за що накликав на себе його немилість і був змушений покинути монастир і поїхати до віддаленої місцевості. Оселившись на острові Тмутаракань, Никон Печерський старанно працював, проводив дні у молитвах, зібрав навколо себе послідовників-ченців і заснував там монастир Пресвятої Богородиці.

Після святої повернувся до Києво-Печерської лаври і згодом був обраний ігуменом.

В 1096 Никон був взятий в полон половецькими військами. Він провів у неволі кілька років і терпляче зносив усі муки. Згідно з переказами, Господь послав святому дар - своєю молитвою міг зцілювати інших людей.

Він вирізнявся незвичайною силою духу та старанністю до молитви, завдяки чому зробив багато богоугодних справ. Помер у старості.

На Святвечір християни східного обряду готують "багату кутю". Її називають так тому, що до столу подається ще 11 пісних страв. Серед них обов'язково: риба, борщ, вареники з картоплею, квасоля, узвар. Цього вечора вся родина збиралася за столом разом.

Зі Святвечіром пов'язано чимало повір'їв. Наприклад, намагалися приготувати нові солом'яні устілки у взуття. Їх треба було носити до Василя, потім перевернути на інший бік і носити на Водохреща.

Головні прикмети цього дня

довкола сонця 24 грудня кола - буде багатий урожай;

сонячні промені "дивляться" вгору - скоро похолодає, а якщо вниз - буде хуртовина;

на небі пливуть сині хмари, отже, незабаром почнеться дощ;

якщо 24 грудня вдень тепло, а вночі заморозок, то квітень буде погожим;

якщо на землі лежить сніг, то влітку буде холодно;

Що не можна робити 24 грудня

Цього дня не можна лаятись

24 грудня намагайтеся не зустрічатися з людьми, які вам не подобаються.

Жінкам заборонялося шити, вишивати, прясти та взагалі важко працювати.

Не можна веселитися та пити спиртне.

Хто сьогодні святкує іменини

Адам, Микола, Омелян, Данило, Іван, Лука Леонтій, Нікон, Никифор, Філімон, Терентій, Петро.