Яке свято відзначає церква 18 лютого: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

18 лютого православні віруючі вшановують Святу Агафію – християнську мученицю, яка жила у третьому столітті. Вважається, що вона захищає людей від пожежі.
Що можна і не можна робити, дні ангела та прикмети цього дня – дізнайтеся нижче у матеріалі Styler.
Святу Агафію вважали заступницею від пожежі, тому в день її пам'яті у церкві освячували хліб із сіллю. При пожежі, щоб вогонь пішов якнайдалі, його кидали у вогонь або в поле. Ще сьогодні поминали померлих родичів та захищали будинок від нечисті. Увечері закривали труби, замазували їх глиною і палили будяко.
18 лютого в давнину називався "Голодуха", тому що до цього моменту у людей могло закінчитися сіно і по селах ходив мор - тварини гинули з голоду. Слов'яни проводили спеціальні обряди, щоб уберегти худобу.
День ангела сьогодні відзначають: Агафія, Олександра, Антон, Василина, Макар, Михайло, Феодосій.
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