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Какой праздник отмечает церковь 18 февраля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

18 февраля православные верующие почитают Святую Агафью – христианскую мученицу, которая жила в третьем веке. Считается, что она защищает людей от пожара.

Что можно и нельзя делать, дни ангела и приметы этого дня – узнайте ниже в материале Styler.

Что известно о святой

Святую Агафью считали заступницей от пожара, поэтому в день ​​ее памяти в церкви освящали хлеб с солью. При пожаре, чтобы огонь пошел как можно дальше, его бросали в огонь или в поле. Еще сегодня поминали умерших родственников и защищали дом от нечисти. Вечером закрывали трубы, замазывали их глиной и жгли чертополох.

Святая мученица Агафия (фото: wikimedia.org)

18 февраля в древности назывался "Голодуха", потому что к этому моменту у людей могло закончиться сено и по деревням ходил мор - животные гибли от голода. Славяне проводили специальные обряды, чтобы уберечь скотину.

Главные приметы этого дня

  • ясная погода и тепло сегодня - в ближайшее время похолодания не будет;
  • морозы в этот день - весна наступит рано;
  • снег идет - скоро потеплеет;
  • морозная погода, но снега нет - лето окажется засушливым.

Что сегодня нельзя делать

  • В этот день запрещено ссориться и ругаться.
  • Нельзя находится в грязном доме или квартире, необходимо все убрать.

День ангела сегодня отмечают: Агафья, Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил, Феодосий.

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