Какой праздник отмечает церковь 18 февраля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

18 февраля православные верующие почитают Святую Агафью – христианскую мученицу, которая жила в третьем веке. Считается, что она защищает людей от пожара.
Что можно и нельзя делать, дни ангела и приметы этого дня – узнайте ниже в материале Styler.
Святую Агафью считали заступницей от пожара, поэтому в день ее памяти в церкви освящали хлеб с солью. При пожаре, чтобы огонь пошел как можно дальше, его бросали в огонь или в поле. Еще сегодня поминали умерших родственников и защищали дом от нечисти. Вечером закрывали трубы, замазывали их глиной и жгли чертополох.
18 февраля в древности назывался "Голодуха", потому что к этому моменту у людей могло закончиться сено и по деревням ходил мор - животные гибли от голода. Славяне проводили специальные обряды, чтобы уберечь скотину.
День ангела сегодня отмечают: Агафья, Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил, Феодосий.
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