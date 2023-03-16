Яке свято відзначає церква 16 березня: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

16 березня віруючі вшановують пам'ять святих мучеників Євтропія, Клеоніка, Василиска та Зінона.
Читайте у матеріалі Styler, що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.
Святий Євтропій жив у ІІІ-ІV століттях. Разом зі своїм братом його було заарештовано у місті Амасії у Малій Азії, біля берега Чорного моря. За наказом імператора Максиміана місцевий правитель Аскліпіодот мучив і стратив християн. Він піддав Євтропія витонченим тортурам, сподіваючись, що той зречеться своєї віри.
Двічі його з братом зраджували жорстоким катуванням. Обидва рази молитвою Євтропія був Господь і зупиняв мучителів. На третій раз Аскліпіодот наказав прив'язати їх до кіл і обливати смолою, що горить. Але жижа, що стікала зі змучених тіл, ошпарювала катів. Глава міста стратив братів.
Наші пращури примітили, що наші пращури присвячували цей день різним обрядам для задобрення Сонця-божества. І основні прикмети дня пов'язані із сонцем. За старих часів люди виходили на свої земельні ділянки і перетинали їх хрест-навхрест. Вважалося, що такі дії сприймаються небесним світилом, як прохання допомогти розтопити сніг.
16 березня іменини відзначають власники таких імен: Василіск, Євтропій, Зінон, Зоїл, Клеонік, Марфа, Михайло.
Читайте також,які церковні свята ми відзначимо у березні 2023 року.
Раніше ми докладно розповідали про те, що можна їсти щодня на великодній пост.