Яке свято у церкві святкується 19 квітня: всі прикмети, що не можна робити сьогодні
Яке церковне свято 19 квітня (колаж РБК-Україна)
Церковне свято 19 квітня – день пам'яті святого Євтихія. Він був патріархом Константинопольським. Також триває Світла Седмиця (Великодній тиждень). У цей день на Русі було заведено відчиняти вікна та двері, щоб провітрити будинок після зими.
Що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети, у кого іменини - читайте нижче у матеріалі Styler.
У Світлу середу, або "Хороводницю", у селах традиційно починали водити хороводи, що тривали до свята Трійці.
Головні прикмети цього дня
- Якщо вдень немає сильного вітру, а вночі прохолодно – очікується тепла та сонячна погода;
- ластівки не прилетіли - холод ще довго простоїть;
- собаки виють під час вітру – найближчими днями будуть холодними.
Що не можна робити у цей день
- Заборонено кидати що-небудь у вікно — на хату лиха нападуть.
- 18 квітня випускати з дому та впускати кішку — на жаль. За повір'ями, тварина, що вийшла або зайшла, віщує крадіжку грошей.
- Не можна довго йти проти вітру — до труднощів, проблем, негараздів.
- Заборонено вітатись, прощатися та довго розмовляти на порозі чи сходах. Вважалося, що всі плани на день і найближче майбутнє підуть навперейми.
Хто святкує іменини 19 квітня
Сьогодні день ангела у таких імен Ярема, Григорій, Мефодій, Павло.
Читайте також, як надовго зберегти свіжими паски.
Крім того, ми писали, куди подіти шкаралупу від освячених крашанок і що категорично не можна робити.