Яке свято у церкві святкується 19 квітня: всі прикмети, що не можна робити сьогодні

Церковне свято 19 квітня – день пам'яті святого Євтихія. Він був патріархом Константинопольським. Також триває Світла Седмиця (Великодній тиждень). У цей день на Русі було заведено відчиняти вікна та двері, щоб провітрити будинок після зими.

Що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети, у кого іменини - читайте нижче у матеріалі Styler.