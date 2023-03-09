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Яке свято у церкві 9 березня: що суворо не можна робити, кого привітати з днем ангела

Яке сьогодні свято (pixabay.com)
Автор: Styler

9 березня 2022 року у православному календарі - день Набуття глави Іоанна Предтечі. У народі святкується Іванів день.

У матеріалі Styler дізнайтеся, що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.

Традиції цієї дати

Іоанна Предтечі відомий ще як Іоанн Хреститель є одним із найшанованіших святих у православ'ї. Найбільше він прославився тим, що хрестив Ісуса Христа у річці Йордан.

Православна церква шанує Іоанна Предтечі двічі на рік – 7 червня та 8 березня. Перший день вшановує пам'ять Іоанна. Саме цього дня йому відсікли голову та викинули у болото.

Іоан Предтечі за своє життя здійснив багато подвигів, жив у пустелі та пророкував прихід Месії. У народі церковне свято здобуття глави Іоанна Предтечі оповите безліччю звичаїв. На Русі цей день також називали святом птахів, оскільки саме 8 березня багато з них поверталися з теплих країв. А це символізує початок весни.

Головні прикмети цього дня

  • Синиці розспівалися - чекайте настання теплої погоди.
  • Побачити лелеку чи жайворонка — на щастя, вдалий рік.
  • Холодно і багато снігу – у квітні також буде сніг.
  • Падає сніг - Великдень буде холодним.
  • Теплий день - квітень має бути теплий, заморозків не очікується.
  • Роги у Місяця яскраві та круті - можливі заморозки.
  • Вівці збилися в купу і багато біліють - незабаром настане негода.
  • Дятел стукає - до пізньої весни.

Що сьогодні суворо не можна робити

  • Не можна лягати рано спати.
  • Не можна спати і вдень.
  • Не можна в Іванів день ходити по заметах.
  • Не можна готувати страви з качки.
  • Не можна цього дня рубати дерева.

Іменини у цей день святкують імена Іван та Еразм. Привітайте їх із днем ангела.

Читайте також, які церковні свята ми відзначимо у березні 2023 року.

Раніше ми докладно розповідали про те, що можна їсти щодня на великодній пост.

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