Яке свято у церкві 9 березня: що суворо не можна робити, кого привітати з днем ангела

Традиції цієї дати

Іоанна Предтечі відомий ще як Іоанн Хреститель є одним із найшанованіших святих у православ'ї. Найбільше він прославився тим, що хрестив Ісуса Христа у річці Йордан.

Православна церква шанує Іоанна Предтечі двічі на рік – 7 червня та 8 березня. Перший день вшановує пам'ять Іоанна. Саме цього дня йому відсікли голову та викинули у болото.

Іоан Предтечі за своє життя здійснив багато подвигів, жив у пустелі та пророкував прихід Месії. У народі церковне свято здобуття глави Іоанна Предтечі оповите безліччю звичаїв. На Русі цей день також називали святом птахів, оскільки саме 8 березня багато з них поверталися з теплих країв. А це символізує початок весни.

Головні прикмети цього дня

Синиці розспівалися - чекайте настання теплої погоди.

Побачити лелеку чи жайворонка — на щастя, вдалий рік.

Холодно і багато снігу – у квітні також буде сніг.

Падає сніг - Великдень буде холодним.

Теплий день - квітень має бути теплий, заморозків не очікується.

Роги у Місяця яскраві та круті - можливі заморозки.

Вівці збилися в купу і багато біліють - незабаром настане негода.

Дятел стукає - до пізньої весни.

Що сьогодні суворо не можна робити

Не можна лягати рано спати.

Не можна спати і вдень.

Не можна в Іванів день ходити по заметах.

Не можна готувати страви з качки.

Не можна цього дня рубати дерева.

Іменини у цей день святкують імена Іван та Еразм. Привітайте їх із днем ангела.