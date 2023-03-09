Яке свято у церкві 9 березня: що суворо не можна робити, кого привітати з днем ангела

9 березня 2022 року у православному календарі - день Набуття глави Іоанна Предтечі. У народі святкується Іванів день.
У матеріалі Styler дізнайтеся, що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.
Іоанна Предтечі відомий ще як Іоанн Хреститель є одним із найшанованіших святих у православ'ї. Найбільше він прославився тим, що хрестив Ісуса Христа у річці Йордан.
Православна церква шанує Іоанна Предтечі двічі на рік – 7 червня та 8 березня. Перший день вшановує пам'ять Іоанна. Саме цього дня йому відсікли голову та викинули у болото.
Іоан Предтечі за своє життя здійснив багато подвигів, жив у пустелі та пророкував прихід Месії. У народі церковне свято здобуття глави Іоанна Предтечі оповите безліччю звичаїв. На Русі цей день також називали святом птахів, оскільки саме 8 березня багато з них поверталися з теплих країв. А це символізує початок весни.
Іменини у цей день святкують імена Іван та Еразм. Привітайте їх із днем ангела.
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