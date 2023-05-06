Яке свято у церкві 6 травня: що суворо не можна робити у Юр'їв день

Щороку 6 травня християни всього світу згадують святого Юрія чи Георгія Побідоносця.
У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.
Святий Юрій (Єгор, Георгій) жив наприкінці 2 – на початку 3 століття, народився в Бейруті в сім'ї заможних людей, життя своє присвятив християнській вірі, за що й прийняв мученицьку смерть. На іконах і фресках Георгія Побідоносця зображено зі списом, що пронизує змія. Існує легенда, згідно з якою жінки повинні були віддавати своїх дітей на поживу чудовиську, а Георгій з'явився як рятівник, проткнувши змія списом.
Свято вважається покровителем усіх слабких, невинних у їх боротьбі з несправедливістю, а також вважається покровителем урожаю, землеробства, худоби та взагалі всіх тварин.
Наші пращури вважали, що у Юрїв день весна остаточно приходить на землю, та можна починати польові роботи.
Здавна все село виходило на поля на чолі зі священиком, читалися молитви на добрий урожай, потім переходили від дому до дому, читаючи молитви вже біля кожного городу.
З особливою повагою ставилися цього дня до будь-якої живої істоти, адже святий Юрій – захисник та покровитель тварин. Зазвичай господарі пекли в Юр'єв день спеціальний пиріг, яким пригощали всю свою домашню худобу.
Іменини сьогодні відзначають власники таких імен: Анатолій, Опанас, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Ян, Олександра, Валерія, Софія.
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