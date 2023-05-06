Яке свято у церкві 6 травня: що суворо не можна робити у Юр'їв день

Що відомо про святого Юрія

Святий Юрій (Єгор, Георгій) жив наприкінці 2 – на початку 3 століття, народився в Бейруті в сім'ї заможних людей, життя своє присвятив християнській вірі, за що й прийняв мученицьку смерть. На іконах і фресках Георгія Побідоносця зображено зі списом, що пронизує змія. Існує легенда, згідно з якою жінки повинні були віддавати своїх дітей на поживу чудовиську, а Георгій з'явився як рятівник, проткнувши змія списом.

Свято вважається покровителем усіх слабких, невинних у їх боротьбі з несправедливістю, а також вважається покровителем урожаю, землеробства, худоби та взагалі всіх тварин.

Наші пращури вважали, що у Юрїв день весна остаточно приходить на землю, та можна починати польові роботи.

Здавна все село виходило на поля на чолі зі священиком, читалися молитви на добрий урожай, потім переходили від дому до дому, читаючи молитви вже біля кожного городу.

З особливою повагою ставилися цього дня до будь-якої живої істоти, адже святий Юрій – захисник та покровитель тварин. Зазвичай господарі пекли в Юр'єв день спеціальний пиріг, яким пригощали всю свою домашню худобу.

Головні прикмети цього дня

Цього дня не можна нічого в'язати і навіть брати до рук вовняні вироби. Інакше вовки всіх овець перегризуть.

Лаятися і кричати на Юрія не можна, бо грозою вб'є.

Сильний дощ іде – багато трави зросте.

Якщо на Єгорія місяць перебуває на стадії зростання, дме поривчастий вітер і похмуро, то така погода протримається ще довго.

Комарі в зграї збиваються – до потепління.

Побачити вранці росу – до врожаю проса.

Іній на деревах – до багатого збирання гречки.

Дощ – до чудового врожаю злакових культур, але от гречка цього року не вродиться.

Що не можна робити в Юр'єв день

Не можна сваритися чи голосно, емоційно сперечатися про щось – може вбити грозою.

Не слід в'язати і навіть одягати одяг із вовни. Взагалі до неї цього дня краще не торкатися. У народі говорили, що це призведе або до грошових втрат, або проблем зі здоров'ям.

У цей день не рекомендується стригтися, розчісуватись і навіть брати в руки гребінь.

Іменини сьогодні відзначають власники таких імен: Анатолій, Опанас, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Ян, Олександра, Валерія, Софія.