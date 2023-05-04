Яке свято у церкві 4 травня: що суворо не можна робити, кого привітати з днем ангела
4 січня православні вшановують пам'ять священномученика Януарія та преподобного Прокла і відзначає здобуття мощей преподобного Феодора Санаксарського.
У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.
Історія святого Януарія
Святий Януарій чи Іаннуарій жив у IV столітті у Неаполі. Він був родом із знатної родини, в юності прийняв хрещення і в молоді роки став першим єпископом міста Беневенто. У період релігійних гонінь Януарій відвідував ув'язнених у в'язницю дияконів Созія, Прокла та Феста і звершував літургію. За це його заарештували і разом з іншими християнами зазнали страшних мук.
4 травня настав ляльний час — так називали період ігор та танців. Дівчата на Федора-ляльника водили хороводи навколо яблуні та співали пісні.
У це народне свято намагаються не працювати і більше провести різних охоронних обрядів та ритуалів, причому не лише від нечистої сили, а й від людського пристріту.
Дівчата цього дня ведуть хороводи довкола яблуні.
Прикмети на 4 травня
- На черемсі багато квітів – літо буде сирим;
- Чим раніше зацвітає черемха, тим спекотнішим виявиться літо;
- Раніше розпустилася береза, літо буде сухим, а якщо клен — дощовим;
- Дрібний дощ сьогодні — до затяжної негоди.
Що не можна робити сьогодні
- Лаятися в будинку - так можна заманити і посилити нечисть.
- Ходити на цвинтар, у ліс і поле – ці місця вважаються місцем проживання нечистої сили.
- Рвати квіти або листя - з ними в будинок можна принести дух.
- Якщо наснився поганий сон – розповідати його комусь.
Іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Теодор, Федір, Яків, Ян.
Читайте також, коли Великдень 2024 року і всі дати для православних і католиків на 10 років вперед.
Крім того, читайте, які церковні свята в Українівідзначатимемо у травні 2023 року.