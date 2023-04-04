Яке свято у церкві 4 квітня: що суворо не можна робити, кого привітати з днем ангела

У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.

Традиції цього дня

Василь служив священиком у Галатійському місті Анкірі у IV столітті. Він закликав своїх парафіян не піддаватися брехні і свято вірити в Православ'я в той час, коли аріанське лжевчення захопило широкі маси. Місцеві аріани на зборах змогли позбавити священика сану за неугодне їм протистояння. Але Палестинські Збори єпископів, на яких були присутні 230 чоловік, силою свого впливу змогло повернути Василеві сан пресвітера. Він закликав людей одуматися і викривав прихильників аріанської єресі.

За твердість переконань Василя, як людину небезпечну для країни, зазнали переслідувань і мук. Для того, щоб звернути його в аріанську брехню, до нього підіслали двох віровідступників. Але вони не змогли вплинути на Василя. Він залишився непохитним у своїй вірі. За це його знову піддали мукам.

Всі прізвиська Василя були пов'язані з тим, що цими днями наставало довгоочікуване тіло, і встановлювалася хороша погода.

Саме 4 квітня люди намагалися дивитися, куди течуть струмки від краплі, щоби на цьому місці не будувати будинків – вважали, що саме там будівництво підмиє.

Прикмети цього дня

Якщо на світанку навколо сонця червоніють кола, то рік порадує врожайністю.

У небі пливуть сині хмари – чекай на теплу погоду, але з опадами.

Мурашник відтає з півночі – до довгого та теплого літа.

Ті, хто хоче збудувати новий будинок чи лазню, під час весняної краплі звертають увагу, де більше капає вода і течуть струмки. У цих місцях будівництво не розпочинають. У народі вірять, що на тому місці, де вода прокладає свій шлях до надр землі, споруда буде неміцною.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна виносити сміття з двору, оскільки можна було накликати біду на будинок.

Також не можна прати, адже люди казали, що за допомогою вивішених у дворі речей до будинку може залізти будь-яка нечисть.

Сьогодні 4 іменини відзначають власники таких імен : Аглаїда, Аполлінарія, Василь, Дар'я, Таїсія.