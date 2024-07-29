Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 29 липня

Сьогодні, 29 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого мученика Калиника за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Калиник виріс у християнській родині і з дитинства дотримувався віри. Присвятив своє життя вивченню ті проповіді Євангелія, подорожуючи містами та селами і закликаючи людей прийняти християнство.
Під час правління імператора Діоклетіана, коли почалися переслідування християн, Калиник також був заарештований. Імператорський чиновник Сакердон наказав йому відмовитися від віри і принести жертву язичницьким богам. Але Калиник відмовився і залишився вірним Христу.
Правитель, побачивши стійкість і непохитність святого, наказав піддати його жорстоким тортурам. Калиника довго били і катували, змушуючи зректися своєї віри. Врешті-решт, його спалили живцем за містом, і він увійшов до небесного царства, як святий мученик.
Святий калинник (зображення: blyzhchedoboga.com.ua)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується займатися будь-якими фінансовими справами до обіду, особливо купівлею або продажем нерухомості. Вважається, що це може призвести до проблем із грошами.
Наші предки вважали, що сьогодні зранку треба вмиватися соком калини. Вважали, що це допомагає зберегти молодість та красу на довгі роки. Крім того, навіть просте перебування поруч з калиновим деревом могло забезпечити міцне здоров'я на цілий рік.
Сьогодні іменини святкують: Костянтин, Михайло, Олександр, Олексій, Микола, Остап, Роман, Анатолій.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували коли будемо святкувати Яблучний, Медовий та Горіховий Спаси у 2024 році.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.