Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 29 липня

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Калиник виріс у християнській родині і з дитинства дотримувався віри. Присвятив своє життя вивченню ті проповіді Євангелія, подорожуючи містами та селами і закликаючи людей прийняти християнство.

Під час правління імператора Діоклетіана, коли почалися переслідування християн, Калиник також був заарештований. Імператорський чиновник Сакердон наказав йому відмовитися від віри і принести жертву язичницьким богам. Але Калиник відмовився і залишився вірним Христу.

Правитель, побачивши стійкість і непохитність святого, наказав піддати його жорстоким тортурам. Калиника довго били і катували, змушуючи зректися своєї віри. Врешті-решт, його спалили живцем за містом, і він увійшов до небесного царства, як святий мученик.

Святий калинник (зображення: blyzhchedoboga.com.ua)

Що не можна робити сьогодні, 29 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Працювати на городі чи полі

Сваритися чи лихословити

В’язати, шити або вишивати

Бажати комусь зла.

Також не рекомендується займатися будь-якими фінансовими справами до обіду, особливо купівлею або продажем нерухомості. Вважається, що це може призвести до проблем із грошами.

Народні прикмети і традиції цього дня

Теплий ранок - день буде гарним і сонячним

Багато грибів та ягід у лісі - до суворої зими

Тепло та іде дощ - буде багато грибів

Туман стелиться над водою - до гарного врожаю

Ворони голосно каркають - насувається дощ.

Наші предки вважали, що сьогодні зранку треба вмиватися соком калини. Вважали, що це допомагає зберегти молодість та красу на довгі роки. Крім того, навіть просте перебування поруч з калиновим деревом могло забезпечити міцне здоров'я на цілий рік.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Костянтин, Михайло, Олександр, Олексій, Микола, Остап, Роман, Анатолій.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: