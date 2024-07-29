Какой праздник сегодня: приметы и запреты 29 июля

Сегодня, 29 июля, свято - православные украинцы чтят память святого мученика Калиника по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Калиник вырос в христианской семье и с детства придерживался веры. Посвятил свою жизнь изучению проповеди Евангелия, путешествуя по городам и селам и призывая людей принять христианство.
Во время правления императора Диоклетиана, когда начались преследования христиан, Калиник также был арестован. Императорский чиновник Сакердон приказал ему отказаться от веры и принести жертву языческим богам. Но Калиник отказался и остался верен Христу.
Правитель, увидев стойкость и непреклонность святого, приказал подвергнуть его жестоким пыткам. Калиника долго избивали и пытали, заставляя отречься от своей веры. В конце концов его сожгли живьем за городом, и он вошел в небесное царство, как святой мученик.
Святой Калинник (изображение: blyzhchedoboga.com.ua)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется заниматься какими-либо финансовыми делами до обеда, особенно покупкой или продажей недвижимости. Считается, что это может вызвать проблемы с деньгами.
Наши предки считали, что сегодня с утра нужно умываться соком калины. Считалось, что это помогает сохранить молодость и красоту на долгие годы. Кроме того, даже простое пребывание рядом с калиновым деревом могло обеспечить крепкое здоровье на целый год.
Сегодня именины празднуют: Константин, Михаил, Александр, Алексей, Николай, Остап, Роман, Анатолий.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы рассказывали, когда будем праздновать Яблочный, Медовый и Ореховый Спас в 2024 году.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.