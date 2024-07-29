Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 29 липня
Сьогодні, 29 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого мученика Калиника за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Калиник виріс у християнській родині і з дитинства дотримувався віри. Присвятив своє життя вивченню ті проповіді Євангелія, подорожуючи містами та селами і закликаючи людей прийняти християнство.
Під час правління імператора Діоклетіана, коли почалися переслідування християн, Калиник також був заарештований. Імператорський чиновник Сакердон наказав йому відмовитися від віри і принести жертву язичницьким богам. Але Калиник відмовився і залишився вірним Христу.
Правитель, побачивши стійкість і непохитність святого, наказав піддати його жорстоким тортурам. Калиника довго били і катували, змушуючи зректися своєї віри. Врешті-решт, його спалили живцем за містом, і він увійшов до небесного царства, як святий мученик.
Святий калинник (зображення: blyzhchedoboga.com.ua)
Що не можна робити сьогодні, 29 липня
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Працювати на городі чи полі
- Сваритися чи лихословити
- В’язати, шити або вишивати
- Бажати комусь зла.
Також не рекомендується займатися будь-якими фінансовими справами до обіду, особливо купівлею або продажем нерухомості. Вважається, що це може призвести до проблем із грошами.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Теплий ранок - день буде гарним і сонячним
- Багато грибів та ягід у лісі - до суворої зими
- Тепло та іде дощ - буде багато грибів
- Туман стелиться над водою - до гарного врожаю
- Ворони голосно каркають - насувається дощ.
Наші предки вважали, що сьогодні зранку треба вмиватися соком калини. Вважали, що це допомагає зберегти молодість та красу на довгі роки. Крім того, навіть просте перебування поруч з калиновим деревом могло забезпечити міцне здоров'я на цілий рік.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Костянтин, Михайло, Олександр, Олексій, Микола, Остап, Роман, Анатолій.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України
- Міжнародний день тигра.
Раніше ми розказували коли будемо святкувати Яблучний, Медовий та Горіховий Спаси у 2024 році.
Також читайте як правильно поводитися у храмі та пояснення церковного етикету для новачків.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.