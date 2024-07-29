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Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 29 липня

Понеділок 29 липня 2024 06:00
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Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 29 липня Церковне свято 29 липня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 29 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого мученика Калиника за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Калиник виріс у християнській родині і з дитинства дотримувався віри. Присвятив своє життя вивченню ті проповіді Євангелія, подорожуючи містами та селами і закликаючи людей прийняти християнство.

Під час правління імператора Діоклетіана, коли почалися переслідування християн, Калиник також був заарештований. Імператорський чиновник Сакердон наказав йому відмовитися від віри і принести жертву язичницьким богам. Але Калиник відмовився і залишився вірним Христу.

Правитель, побачивши стійкість і непохитність святого, наказав піддати його жорстоким тортурам. Калиника довго били і катували, змушуючи зректися своєї віри. Врешті-решт, його спалили живцем за містом, і він увійшов до небесного царства, як святий мученик.

Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 29 липня

Святий калинник (зображення: blyzhchedoboga.com.ua)

Що не можна робити сьогодні, 29 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Працювати на городі чи полі
  • Сваритися чи лихословити
  • В’язати, шити або вишивати
  • Бажати комусь зла.

Також не рекомендується займатися будь-якими фінансовими справами до обіду, особливо купівлею або продажем нерухомості. Вважається, що це може призвести до проблем із грошами.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Теплий ранок - день буде гарним і сонячним
  • Багато грибів та ягід у лісі - до суворої зими
  • Тепло та іде дощ - буде багато грибів
  • Туман стелиться над водою - до гарного врожаю
  • Ворони голосно каркають - насувається дощ.

Наші предки вважали, що сьогодні зранку треба вмиватися соком калини. Вважали, що це допомагає зберегти молодість та красу на довгі роки. Крім того, навіть просте перебування поруч з калиновим деревом могло забезпечити міцне здоров'я на цілий рік.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Костянтин, Михайло, Олександр, Олексій, Микола, Остап, Роман, Анатолій.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України
  • Міжнародний день тигра.

Раніше ми розказували коли будемо святкувати Яблучний, Медовий та Горіховий Спаси у 2024 році.

Також читайте як правильно поводитися у храмі та пояснення церковного етикету для новачків.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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