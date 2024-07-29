Какой праздник сегодня: приметы и запреты 29 июля

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Калиник вырос в христианской семье и с детства придерживался веры. Посвятил свою жизнь изучению проповеди Евангелия, путешествуя по городам и селам и призывая людей принять христианство.

Во время правления императора Диоклетиана, когда начались преследования христиан, Калиник также был арестован. Императорский чиновник Сакердон приказал ему отказаться от веры и принести жертву языческим богам. Но Калиник отказался и остался верен Христу.

Правитель, увидев стойкость и непреклонность святого, приказал подвергнуть его жестоким пыткам. Калиника долго избивали и пытали, заставляя отречься от своей веры. В конце концов его сожгли живьем за городом, и он вошел в небесное царство, как святой мученик.

Святой Калинник (изображение: blyzhchedoboga.com.ua)

Что нельзя делать сегодня, 29 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Работать на огороде или поле

Ссориться или сквернословить

Вязать, шить или вышивать

Желать кому-нибудь зла.

Также не рекомендуется заниматься какими-либо финансовыми делами до обеда, особенно покупкой или продажей недвижимости. Считается, что это может вызвать проблемы с деньгами.

Народные приметы и традиции этого дня

Теплое утро - день будет хорошим и солнечным

Много грибов и ягод в лесу - до суровой зимы

Тепло и идет дождь - будет много грибов

Туман стелется над водой - к хорошему урожаю

Вороны громко каркают - надвигается дождь.

Наши предки считали, что сегодня с утра нужно умываться соком калины. Считалось, что это помогает сохранить молодость и красоту на долгие годы. Кроме того, даже простое пребывание рядом с калиновым деревом могло обеспечить крепкое здоровье на целый год.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Константин, Михаил, Александр, Алексей, Николай, Остап, Роман, Анатолий.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: