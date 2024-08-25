Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 25 серпня
Сьогодні, 25 серпня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого апостола Тита і святого апостола Вартоломея за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святий апостол Тит
Тит, походив з язичницької родини, ймовірно, з Греції або Римської імперії. Під впливом апостола Павла він прийняв християнство і став його відданим учнем. Як один із найближчих сподвижників Павла, Тит супроводжував його під час місіонерських подорожей і допомагав у вирішенні складних ситуацій у місцевих церквах.
Однією з найважливіших його місій було керівництво Церквою на Криті, де він став єпископом. Апостол Павло написав Послання до Тита, яке містить настанови щодо організації церкви, призначення пресвітерів і подолання пасторських викликів. Тит продовжував служити Церкві до кінця свого життя, померши в глибокій старості, залишивши по собі значний духовний спадок.
Апостол Тит (зображення: Вікіпедія)
Святий Вартоломей
Вартоломей, ім'я якого в перекладі з грецької означає "син Толомея", часто ототожнюється з Натанаїлом з Кани Галилейської. Він був одним із перших учнів, яких до Христа привів апостол Филип. Ісус назвав його "справжнім ізраїльтянином, у якому немає лукавства", що підкреслює його щирість і відданість.
Після Вознесіння Христа Вартоломей вирушив проповідувати Євангеліє в різні регіони, зокрема в Малу Азію, Індію, Вірменію та інші частини Східної Європи. Він активно працював серед язичників, засновуючи християнські громади і звертаючи до віри багатьох людей. Вартоломей зазнав мученицької смерті: за однією версією його здерли шкіру живцем, а потім розіп'яли або обезголовили.
Місце його мученицької смерті точно не встановлено, але передання вказують на Албанополь (сучасний Азербайджан) або Вірменію як на ймовірні місця його страти.
Страждання апостола Варфоломія (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити сьогодні
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Залишати дітей без нагляду
- Носити прикраси з бурштину
- Займатися ремонтом і будівництвом
- Топтати гриби.
У давнину наші предки проводили обряд для збереження молодості та краси. Вони опускали в миску з водою срібний предмет і вмивалися цією водою. Вірили, що срібло передає воді цілющі властивості, які допомагають підтримувати молодість і здоровий вигляд шкіри.
Народні прикмети і традиції 25 серпня
- Перелітні птахи сідають на дах - до дощової осені
- Листя ще не опадає - зима буде м'якою і прийде пізно
- Птахи повсідалися на верхівках дерев - до швидкого похолодання
- У лісі багато грибів - зима буде суворою і довгою.
Цього дня традиційно особливо шанували гриби. Збирали та сушили їх, маринували, щоб потім вживати взимку. Вважається, що це був останній день, коли можна було засолити гриби на зиму.
У кого сьогодні день ангела
Сьогодні іменини святкують: Іван, Володимир, Мойсей.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- День міста Рівне
- День міста Донецьк
- День шахтаря.
Раніше ми пояснювали чому темніє хрестик? Що кажуть забобони і церква.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Вікіпедія.