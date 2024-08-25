ua en ru
Нд, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 25 серпня

Неділя 25 серпня 2024 06:00
UA EN RU
Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 25 серпня Церковне свято 25 серпня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 25 серпня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого апостола Тита і святого апостола Вартоломея за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Святий апостол Тит

Тит, походив з язичницької родини, ймовірно, з Греції або Римської імперії. Під впливом апостола Павла він прийняв християнство і став його відданим учнем. Як один із найближчих сподвижників Павла, Тит супроводжував його під час місіонерських подорожей і допомагав у вирішенні складних ситуацій у місцевих церквах.

Однією з найважливіших його місій було керівництво Церквою на Криті, де він став єпископом. Апостол Павло написав Послання до Тита, яке містить настанови щодо організації церкви, призначення пресвітерів і подолання пасторських викликів. Тит продовжував служити Церкві до кінця свого життя, померши в глибокій старості, залишивши по собі значний духовний спадок.

Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 25 серпня

Апостол Тит (зображення: Вікіпедія)

Святий Вартоломей

Вартоломей, ім'я якого в перекладі з грецької означає "син Толомея", часто ототожнюється з Натанаїлом з Кани Галилейської. Він був одним із перших учнів, яких до Христа привів апостол Филип. Ісус назвав його "справжнім ізраїльтянином, у якому немає лукавства", що підкреслює його щирість і відданість.

Після Вознесіння Христа Вартоломей вирушив проповідувати Євангеліє в різні регіони, зокрема в Малу Азію, Індію, Вірменію та інші частини Східної Європи. Він активно працював серед язичників, засновуючи християнські громади і звертаючи до віри багатьох людей. Вартоломей зазнав мученицької смерті: за однією версією його здерли шкіру живцем, а потім розіп'яли або обезголовили.

Місце його мученицької смерті точно не встановлено, але передання вказують на Албанополь (сучасний Азербайджан) або Вірменію як на ймовірні місця його страти.

Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 25 серпня

Страждання апостола Варфоломія (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Залишати дітей без нагляду
  • Носити прикраси з бурштину
  • Займатися ремонтом і будівництвом
  • Топтати гриби.

У давнину наші предки проводили обряд для збереження молодості та краси. Вони опускали в миску з водою срібний предмет і вмивалися цією водою. Вірили, що срібло передає воді цілющі властивості, які допомагають підтримувати молодість і здоровий вигляд шкіри.

Народні прикмети і традиції 25 серпня

  • Перелітні птахи сідають на дах - до дощової осені
  • Листя ще не опадає - зима буде м'якою і прийде пізно
  • Птахи повсідалися на верхівках дерев - до швидкого похолодання
  • У лісі багато грибів - зима буде суворою і довгою.

Цього дня традиційно особливо шанували гриби. Збирали та сушили їх, маринували, щоб потім вживати взимку. Вважається, що це був останній день, коли можна було засолити гриби на зиму.

У кого сьогодні день ангела

Сьогодні іменини святкують: Іван, Володимир, Мойсей.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День міста Рівне
  • День міста Донецьк
  • День шахтаря.

Раніше ми пояснювали чому темніє хрестик? Що кажуть забобони і церква.

Також читайте як молитися за упокій коханої кішки або собаки і чи не гріх це - пояснення церкви.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята Церковний календар
NEWS
Пожежа на газогоні та 6 постраждалих: уточнено наслідки нічного обстрілу Харкова
Пожежа на газогоні та 6 постраждалих: уточнено наслідки нічного обстрілу Харкова