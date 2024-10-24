Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 24 жовтня

Сьогодні, 24 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого мученика Арети і тих, хто з ним за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Арета був імператором і главою християнської громади в єменському місті Негран. Він загинув разом із 4299 мешканцями під час гонінь, які влаштував юдейський цар Йосеф Асар Ясар, також відомий як Зу Нувас, під час хім'яритсько-ефіопських воєн.
Святий Арета став главою громади після смерті єпископа Павла, хоч і не мав духовного сану. Він був світським правителем Неграна, успадкувавши цю посаду від батька. Коли почалася війна з Аксумом, цар наказав зібрати ополчення Неграна, але воїни повернулися, дізнавшись про знищення християн. Це розглянули як бунт, і цар обложив місто.
У 523 році, після взяття Неграна, Арета відмовився відректися від своєї віри і виступив проти юдейського владики, надихаючи своїх земляків. За наказом царя, Арету та інших мешканців було страчено.
Арета Ефіопський (зображення: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується приймати подарунки від людей протилежної статі - вас можуть приворожити. Треба бути особливо обережними з крихкими речами, бо якщо сьогодні щось розіб’ється, це може призвести до серйозних хвороб у вашій сім’ї.
Цей день вважається сприятливим для допомоги тим, хто її потребує. Роблячи добрі справи, пам’ятайте, що вони обов'язково повернуться до вас.
Сьогодні іменини святкують: Іван, Іраклій, Лаврентій, Микола, Петро.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Скорпіони.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували, ким насправді була Марія Магдалина та чия вона покровителька.
Також дізнайтеся тексти чотирьох молитов від порчі та пристріту.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.