Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 24 жовтня

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Арета був імператором і главою християнської громади в єменському місті Негран. Він загинув разом із 4299 мешканцями під час гонінь, які влаштував юдейський цар Йосеф Асар Ясар, також відомий як Зу Нувас, під час хім'яритсько-ефіопських воєн.

Святий Арета став главою громади після смерті єпископа Павла, хоч і не мав духовного сану. Він був світським правителем Неграна, успадкувавши цю посаду від батька. Коли почалася війна з Аксумом, цар наказав зібрати ополчення Неграна, але воїни повернулися, дізнавшись про знищення християн. Це розглянули як бунт, і цар обложив місто.

У 523 році, після взяття Неграна, Арета відмовився відректися від своєї віри і виступив проти юдейського владики, надихаючи своїх земляків. За наказом царя, Арету та інших мешканців було страчено.

Арета Ефіопський (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 24 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися, лихословити

Мочити ноги у калюжах

Наговорювати на інших

Ображати тварин.

Також не рекомендується приймати подарунки від людей протилежної статі - вас можуть приворожити. Треба бути особливо обережними з крихкими речами, бо якщо сьогодні щось розіб’ється, це може призвести до серйозних хвороб у вашій сім’ї.

Народні прикмети і традиції цього дня

Пішов сніг - зимою буде багато снігу

Густий туман - день буде теплим

Багряний захід сонця - незабаром морози

Дощить - взимку буде тепла погода

Голосять птахи - чекайте на сніг

На деревах ще є листя - до морозів

Багато ворон на деревах - до негоди.

Цей день вважається сприятливим для допомоги тим, хто її потребує. Роблячи добрі справи, пам’ятайте, що вони обов'язково повернуться до вас.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван, Іраклій, Лаврентій, Микола, Петро.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Скорпіони.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: