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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 24 октября

Какой церковный праздник 24 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 24 октября, праздник - православные украинцы чтят память святого мученика Арефы и тех, кто с ним по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Арефа был императором и главой христианской общины в йеменском городе Негран. Он погиб вместе с 4299 жителями во время гонений, которые устроил иудейский царь Иосеф Асар Ясар, также известный как Зу Нувас, во время хемяритско-эфиопских войн.

Святой Арефа стал главой общины после смерти епископа Павла, хотя и не имел духовного сана. Он был светским правителем Неграна, унаследовав эту должность от отца. Когда началась война с Аксумом, царь приказал собрать ополчение Неграна, но воины вернулись, узнав об уничтожении христиан. Это рассмотрели как бунт, и царь осаждал город.

В 523 году, после взятия Неграна, Арефа отказался отречься от своей веры и выступил против иудейского владыки, вдохновляя своих земляков. По приказу царя, Арета и других жителей были казнены.

Арета Эфиопский (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 24 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться, злословить
  • Мочить ноги в лужах
  • Наговаривать на других
  • Обижать животных.

Также не рекомендуется принимать подарки от людей противоположного пола - вас могут приворожить. Нужно быть особенно осторожными с хрупкими вещами, потому что если сегодня что-нибудь разобьется, это может привести к серьезным болезням в вашей семье.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Пошел снег - зимой будет много снега
  • Густой туман - день будет теплым
  • Багряный закат - скоро морозы
  • Дождь - зимой будет теплая погода
  • Голосят птицы - ждите снег
  • На деревьях еще есть листья - к морозам
  • Много ворон на деревьях - к непогоде.

Этот день считается благоприятным для помощи тем, кто в ней нуждается. Делая добрые дела, помните, что они обязательно вернутся к вам.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день климатических действий
  • Международный день дипломатов
  • Всемирный день информации о развитии
  • Всемирная неделя информационной грамотности
  • Всемирный день борьбы с полиомиелитом
  • День Организации Объединенных Наций.

Раньше мы рассказывали, кем была Мария Магдалина и чья она покровительница.

Также узнайте тексты четырех молитв от порчи и сглаза.

При написании материала были использованы источники: сайт ВЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.

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