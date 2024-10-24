Какой праздник сегодня: приметы и запреты 24 октября

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Арефа был императором и главой христианской общины в йеменском городе Негран. Он погиб вместе с 4299 жителями во время гонений, которые устроил иудейский царь Иосеф Асар Ясар, также известный как Зу Нувас, во время хемяритско-эфиопских войн.

Святой Арефа стал главой общины после смерти епископа Павла, хотя и не имел духовного сана. Он был светским правителем Неграна, унаследовав эту должность от отца. Когда началась война с Аксумом, царь приказал собрать ополчение Неграна, но воины вернулись, узнав об уничтожении христиан. Это рассмотрели как бунт, и царь осаждал город.

В 523 году, после взятия Неграна, Арефа отказался отречься от своей веры и выступил против иудейского владыки, вдохновляя своих земляков. По приказу царя, Арета и других жителей были казнены.

Арета Эфиопский (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 24 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться, злословить

Мочить ноги в лужах

Наговаривать на других

Обижать животных.

Также не рекомендуется принимать подарки от людей противоположного пола - вас могут приворожить. Нужно быть особенно осторожными с хрупкими вещами, потому что если сегодня что-нибудь разобьется, это может привести к серьезным болезням в вашей семье.

Народные приметы и традиции этого дня

Пошел снег - зимой будет много снега

Густой туман - день будет теплым

Багряный закат - скоро морозы

Дождь - зимой будет теплая погода

Голосят птицы - ждите снег

На деревьях еще есть листья - к морозам

Много ворон на деревьях - к непогоде.

Этот день считается благоприятным для помощи тем, кто в ней нуждается. Делая добрые дела, помните, что они обязательно вернутся к вам.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: