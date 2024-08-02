Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 2 серпня

Сьогодні, 2 серпня, свято - православні українці вшановують день перенесення мощей святого першомученика Стефана за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Стефан відомий церкві як перший мученик християнської віри, зустрівши смерть приблизно у 34-36 роках нашої ери. Він був одним із семи дияконів, обраних апостолами для служіння в Єрусалимі. Стефан славився своєю непохитною вірою, мудрістю та сильними, проповідями.

Через свою активну діяльність і відкриту критику гріхів певних людей, святий потрапив у конфлікт з релігійними лідерами. Його звинуватили у богохульстві, що стало підставою для суворого покарання. Стефан був засуджений до смерті через побиття камінням.

Існує легенда, як було знайдено мощі святого завдяки божественному видінню. Вважається, що це сталося багато років після мученицької смерті Стефана, ймовірно у 415 році в селі Кафагамала, неподалік від Єрусалима. Згідно з історією, священник Лукиан отримав видіння, в якому побачив точне місце поховання святого.

Перенесення мощей святого Стефана мало величезне значення для ранньої Церкви. Це підкреслило важливість мучеників та їх роль у зміцненні християнської віри. Мощі святого Стефана стали центром паломництва і об’єктом глибокої пошани, відомі як джерело численних чудес.

Стефан Першомученик (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 2 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися та лихословити

Ображати будь-яких тварин

Давати у борг їжу чи гроші

Вживати алкогольні напої.

Також не рекомендується залишати одяг і посуд брудним на ніч, адже вважається, що це може привести до нещастя чи неприємностей.

Вважається, що сьогодні сприятливий для прибирання день, який треба присвятити хатнім справам. Цей день підходить також для весілля чи вінчання. А щоб вберегти здоров’я, наші пращури купалися у річках та озерах.

Народні прикмети і традиції цього дня

Жовтіє листя на деревах - до ранньої осені

Зранку багато роси на траві - насувається злива

Низько літають птахи - скоро піде дощ

Яка погода сьогодні - такою вона буде до кінця літа

Мало павутиння - буде сильний вітер

День сухий та без опадів - таким же буде вересень.

Наші предки вважали, що якщо вранці до сходу сонця вмитися джерельною водою і витертися вишитим рушником, це допоможе покращити та зберегти здоров'я.

Святий Стефан здавна вважався покровителем тварин, зокрема коней. Тому раніше українці обов'язково мили своїх коней, добре годували, і навіть прикрашали квітами гриву.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван, Роман, Василь, Кирило, Платон, Степан, Тарас, Федір.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: