Какой праздник сегодня: приметы и запреты 2 августа

Сегодня, 2 августа, праздник - православные украинцы чествуют день перенесения мощей святого первомученика Стефана по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Стефан известен церкви как первый мученик христианской веры, встретив смерть примерно в 34-36 годах нашей эры. Он был одним из семи диаконов, избранных апостолами для служения в Иерусалиме. Стефан славился своей непоколебимой верой, мудростью и сильными проповедями.

Из-за своей активной деятельности и открытой критики грехов определенных людей святой попал в конфликт с религиозными лидерами. Его обвинили в богохульстве, что послужило основанием для строгого наказания. Стефан был приговорен к смерти из-за избиения камнями.

Существует легенда о том, как были найдены мощи святого благодаря божественному видению. Считается, что это произошло много лет после мученической смерти Стефана, вероятно, в 415 году в деревне Кафагамала, неподалеку от Иерусалима. Согласно истории, священник Лукиан получил видение, в котором увидел точное место захоронения святого.

Перенос мощей святого Стефана имел огромное значение для ранней Церкви. Это подчеркнуло важность мучеников и их роль в укреплении христианской веры. Мощи святого Стефана стали центром паломничества и объектом поклонения, известные как источник многочисленных чудес.

Стефан Первомученик (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 2 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться и сквернословить

Обижать любых животных

Давать взаймы еду или деньги

Употреблять алкогольные напитки.

Также не рекомендуется оставлять одежду и посуду грязной на ночь, ведь считается, что это может привести к несчастью или неприятностям.

Считается, что сегодня благоприятный для уборки день, который нужно посвятить домашним делам. Этот день также подходит для свадьбы или венчания. А чтобы уберечь здоровье, наши предки купались в реках и озерах.

Народные приметы и традиции этого дня

Желтеющие листья на деревьях - к ранней осени

Утром много росы на траве - надвигается ливень

Низко летают птицы - скоро пойдет дождь

Какая погода сегодня - такой она будет до конца лета

Мало паутины - будет сильный ветер

День сухой и без осадков - таким же будет сентябрь.

Наши предки считали, что если утром до восхода солнца умыться родниковой водой и вытереться вышитым полотенцем, это поможет улучшить и сохранить здоровье.

Святой Стефан издавна считался покровителем животных, в том числе лошадей. Поэтому раньше украинцы обязательно мыли своих лошадей, хорошо кормили и даже украшали цветами гриву.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иван, Роман, Василий, Кирилл, Платон, Степан, Тарас, Федор.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: