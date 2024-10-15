Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 15 жовтня
Сьогодні, 15 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять Святих Отців VII Вселенського Собору та пам'ять святого преподобномученика Лукіяна за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
VII Вселенський Собор, що відбувся 787 року в Нікеї (сучасна Туреччина), вирішував суперечки щодо іконопочитання та затвердив право на шанування ікон, що стало важливим для православного богослужіння і зміцнення віри. На соборі виступили впливові діячі, зокрема, святий Феодор Студит, патріарх Герман і патріарх Костянтин, які підтримували іконопочитання.
Собор не лише утвердив роль ікон у християнському житті, але й ухвалив канони, що стосувалися загальних питань віри та церковного устрою, вплинувши на розвиток церковної традиції.
Священномученик Лукіан Печерський, пресвітер (зображення: Вікіпедія)
Святий Лукіан, який жив у IV столітті, відзначався непохитною вірою та відданістю Христу, попри гоніння, які переслідували християн. Як священник у Антіохії, він активно проповідував і допомагав нужденним, чим привернув увагу язичників і зазнав переслідувань.
За церковними переказами, його схопили і піддали тортурам, але він залишався вірним своїм переконанням до кінця. Його мученицька смерть стала символом вірності Христу, надихаючи багатьох християн на стійкість у вірі. Спадщина святого Лукіана й досі живе в серцях вірян.
Що не можна робити сьогодні, 15 жовтня
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Лихословити і сваритися
- Вживати алкоголь та масну їжу
- Виходити на двір увечері
- Займатися прибиранням і ремонтом
- Заплітати косу чи стригти волосся.
Народні прикмети і традиції цього дня
- На світанку хмарно - до різкого похолодання
- Літають комахи - ще довго буде тепло
- Навколо місяця коло - скоро буде мороз
- Увесь день ясне небо - до гарної погоди
- Зранку на траві іній - скоро заморозки.
Наші пращури вірили, що в цей день на поверхню виходить різноманітна нечисть, яка може заважати людям, особливо жінкам, у їхніх справах. Щоб захиститися від неї, було заведено звертатися до святих з молитвами.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Денис, Дмитро, Іван, Лук'ян, Семен, Ян.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Міжнародний день білої тростини
- Міжнародний день сільських жінок
- Всесвітній день миття рук
- День збирання осіннього листя
- День здоров'я грудей
- День синдрому дублікації хромосоми.
Раніше ми розказували про Собор архистратига Михаїла 2024 - що можна і що не можна робити, а також традиції свята.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.