Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 15 серпня

Сьогодні, 15 серпня, свято - православні українці святкують Успіння Пресвятої Богородиці за новим церковним календарем. У народі цей день називають Першою Пречистою.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
День Успіння Пресвятої Богородиці відзначає завершення земного життя Святої Діви Марії, матері Ісуса Христа, і її піднесення на небеса. Це свято нагадує про її мирний перехід від земного існування до вічного життя.
Три дні до смерті Діви Марії архангел Гавриїл сповістив її про наближення часу переходу і подарував пальмову гілку як символ цієї події.
У день її смерті апостоли зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися з нею. Згідно з переказами, Ісус Христос у супроводі ангелів і душ праведників зійшов на землю, щоб забрати тіло і душу своєї матері на небеса.
Успіння і Внебовзяння Марії (зображення: Вікіпедія)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також варто уникати старого або незручного взуття в цей день, оскільки вважається, що воно може притягнути до вас неприємності та труднощі.
Не рекомендується ходити босоніж по росі, адже вірять, що на ранковій траві в цей день присутні сльози Пресвятої Богородиці. Торкнувшись їх, можна накликати на себе хвороби та нещастя.
Окрім цього, незаміжнім не можна говорити з ранку, вони повинні мовчати, поки не вмиються холодною водою.
Сьогодні іменини святкують: Максим, Матвій, Олександр, Василь, Федір, Марія.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.