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Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 15 серпня

Церковне свято 15 серпня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 15 серпня, свято - православні українці святкують Успіння Пресвятої Богородиці за новим церковним календарем. У народі цей день називають Першою Пречистою.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

День Успіння Пресвятої Богородиці відзначає завершення земного життя Святої Діви Марії, матері Ісуса Христа, і її піднесення на небеса. Це свято нагадує про її мирний перехід від земного існування до вічного життя.

Три дні до смерті Діви Марії архангел Гавриїл сповістив її про наближення часу переходу і подарував пальмову гілку як символ цієї події.

У день її смерті апостоли зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися з нею. Згідно з переказами, Ісус Христос у супроводі ангелів і душ праведників зійшов на землю, щоб забрати тіло і душу своєї матері на небеса.

Успіння і Внебовзяння Марії (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 15 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Займатися домашніми справами
  • Шити, вишивати або в’язати
  • Брати до рук гострі предмети
  • Сваритися чи конфліктувати з рідними
  • Відмовляти нужденним у допомозі.

Також варто уникати старого або незручного взуття в цей день, оскільки вважається, що воно може притягнути до вас неприємності та труднощі.

Не рекомендується ходити босоніж по росі, адже вірять, що на ранковій траві в цей день присутні сльози Пресвятої Богородиці. Торкнувшись їх, можна накликати на себе хвороби та нещастя.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Яка погода завтра - такою буде осінь
  • Вранці з’явився іній - скоро настануть холоди
  • На небі з’явилася веселка - до теплої осені
  • Густий туман зранку - чекайте багато грибів
  • Погода тепла - бабине літо буде дощовим
  • Багато павутини - взимку буде мало снігу.

Окрім цього, незаміжнім не можна говорити з ранку, вони повинні мовчати, поки не вмиються  холодною водою.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Максим, Матвій, Олександр, Василь, Федір, Марія.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День археолога
  • День незалежності Індії
  • День невдач у США
  • Свято розливу Нілу в Єгипті.

Раніше ми публікували ворожіння на Горіховий Спас 2024: як дізнатися майбутнє.

Також читайте чи можна донатити на зброю під час війни - пояснення церкви.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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