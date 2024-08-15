Какой праздник сегодня: приметы и запреты 15 августа

Сегодня, 15 августа, праздник - православные украинцы празднуют Успение Пресвятой Богородицы по новому церковному календарю. В народе этот праздник называют Первая Пречистая.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
День Успения Пресвятой Богородицы отмечает завершение земной жизни Святой Девы Марии, матери Иисуса Христа и ее вознесение на небеса. Этот праздник напоминает о ее мирном переходе от земного существования к вечной жизни.
Три дня до смерти Девы Марии архангел Гавриил известил ее о приближении времени перехода и подарил пальмовую ветвь как символ этого события.
В день ее смерти апостолы собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с ней. Согласно преданию, Иисус Христос в сопровождении ангелов и душ праведников сошел на землю, чтобы отнять тело и душу матери своей на небеса.
Успения и Успения Марии (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также следует избегать старой или неудобной обуви в этот день, поскольку считается, что она может привлечь к вам неприятности и затруднения.
Не рекомендуется ходить босиком по росе, ведь верят, что на утреннюю траву в этот день присутствуют слезы Пресвятой Богородицы. Коснувшись их, можно навлечь на себя болезни и несчастья.
Кроме этого, незамужним нельзя говорить с утра, они должны молчать, пока не умоются холодной водой.
Сегодня именины празднуют: Максим, Матвей, Александр, Василий, Федор, Мария.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.