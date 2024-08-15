Какой праздник сегодня: приметы и запреты 15 августа

Какой сегодня праздник в церковном календаре

День Успения Пресвятой Богородицы отмечает завершение земной жизни Святой Девы Марии, матери Иисуса Христа и ее вознесение на небеса. Этот праздник напоминает о ее мирном переходе от земного существования к вечной жизни.

Три дня до смерти Девы Марии архангел Гавриил известил ее о приближении времени перехода и подарил пальмовую ветвь как символ этого события.

В день ее смерти апостолы собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с ней. Согласно преданию, Иисус Христос в сопровождении ангелов и душ праведников сошел на землю, чтобы отнять тело и душу матери своей на небеса.

Успения и Успения Марии (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 15 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Заниматься домашними делами

Шить, вышивать или вязать

Братья в руки острые предметы

Ссориться или конфликтовать с родными

Отказывать нуждающимся в помощи.

Также следует избегать старой или неудобной обуви в этот день, поскольку считается, что она может привлечь к вам неприятности и затруднения.

Не рекомендуется ходить босиком по росе, ведь верят, что на утреннюю траву в этот день присутствуют слезы Пресвятой Богородицы. Коснувшись их, можно навлечь на себя болезни и несчастья.

Народные приметы и традиции этого дня

Какая погода завтра - такова будет осень

Утром появился иней - скоро наступят холода

На небе появилась радуга - к теплой осени

Густой туман утром - ждите много грибов

Погода теплая - бабье лето будет дождливым

Много паутины - зимой будет мало снега.

Кроме этого, незамужним нельзя говорить с утра, они должны молчать, пока не умоются холодной водой.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Максим, Матвей, Александр, Василий, Федор, Мария.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: