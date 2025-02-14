ua en ru
Пт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Яке церковне свято 14 лютого: що не можна робити сьогодні, прикмети і традиції

П'ятниця 14 лютого 2025 06:04
UA EN RU
Яке церковне свято 14 лютого: що не можна робити сьогодні, прикмети і традиції Яке свято 14 лютого в церковному календарі (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

В п'ятницю 14 лютого за новим календарем церква вшановує рівноапостольного Кирила, учителя слов'янського. За старим календарем 14 лютого - Передсвято Стрітення та день пам'яті мученика Трифона, преподобного Петра і Вендиміана.

Про те, яке свято сьогодні 14 лютого, а також про головні заборони та традиції цього дня читайте в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Святий рівноапостольний Кирило народився у 827 році в родині солунського воєначальника. З дитинства Кирило любив читати книги та відрізнявся аскетичним способом життя.

Коли хлопчику виповнилося 14 років, він вирушив на навчання до Константинополя, де познайомився з майбутнім імператором Візантії Михайлом III. Кирило легко опанував різноманітні науки - математику, філософію, логіку та словесність, вивчив багато мов.

Відмовившись від шлюбу, святий присвятив життя науковій діяльності та духовності, обравши шлях бібліотекаря у соборі Святої Софії. Крім цього, Кирило викладав філософію у Магнавсрькому університеті.

Разом зі своїм братом Мефодієм Кирило знайшов мощі священномученика Климента під час відвідування арабів у 851 році. Перебуваючи у хозарів у 861 році, Кирило охрестив близько 200 людей.

Також Кирило разом з Мефодієм відвідали слов'ян, витлумачивши Святі книги. Кирилу приписують і створення слов'янської абетки. Святий помер в Римі 14 лютого 869 року, в тому столітті був канонізований.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо сьогодні сильний мороз - літо буде спекотним.
  • Яка погода на Кирила - таким буде серпень.
  • 14 лютого погода сонячна - до тривалих морозів, але теплого літа

Що сьогодні не можна робити

Згідно з давніми уявленнями, щоб не зазнати невдачі, сьогодні не можна робити наступного:

  • стригти нігті або волосся
  • зловтішатися або ображати когось
  • сваритися з близькими
  • вихвалятися

У кого сьогодні день ангела

За новим календарем, 14 лютого день ангела відзначають: Георгій, Михайло, Кирило, Костянтин.

До того ж за старим календарем сьогодні іменини святкують власники таких імен: Микола, Василь, Петро, Тимофій, Семен.

До речі, раніше ми писали про те, коли буде Благовіщення в 2025 році і які його головні традиції.

А також розповідали, які свята будуть в лютому 2025 року за новим календарем.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
День ангела Церковний календар Свята Традиції
NEWS
Європа в шоці? Як реагують західні ЗМІ на заяви Трампа і його команди про Україну і Путіна
Європа в шоці? Як реагують західні ЗМІ на заяви Трампа і його команди про Україну і Путіна