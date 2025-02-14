Какой церковный праздник 14 февраля: что нельзя делать сегодня, приметы и традиции
В пятницу 14 февраля по новому календарю церковь чтит равноапостольного Кирилла, учителя славянского. По старому календарю 14 февраля - Предпразднство Сретения и день памяти мученика Трифона, преподобного Петра и Вендимиана.
О том, какой праздник сегодня 14 февраля, а также о главных запретах и традициях этого дня читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
История церковного праздника
Святой равноапостольный Кирилл родился в 827 году в семье солунского военачальника. С детства Кирилл любил читать книги и отличался аскетическим образом жизни.
Когда мальчику исполнилось 14 лет, он отправился на учебу в Константинополь, где познакомился с будущим императором Византии Михаилом III. Кирилл легко овладел различными науками - математикой, философией, логикой и словесностью, выучил много языков.
Отказавшись от брака, святой посвятил жизнь научной деятельности и духовности, избрав путь библиотекаря в соборе Святой Софии. Кроме этого, Кирилл преподавал философию в Магнавсрьком университете.
Вместе со своим братом Мефодием Кирилл нашел мощи священномученика Климента во время посещения арабов в 851 году. Находясь у хазар в 861 году, Кирилл крестил около 200 человек.
Также Кирилл вместе с Мефодием посетили славян, истолковав Святые книги. Кириллу приписывают и создание славянской азбуки. Святой умер в Риме 14 февраля 869 года, в том веке был канонизирован.
Главные приметы этого дня
- Если сегодня сильный мороз - лето будет жарким.
- Какая погода на Кирилла - таким будет август.
- 14 февраля погода солнечная - к длительным морозам, но теплому лету
Что сегодня нельзя делать
Согласно древним представлениям, чтобы не потерпеть неудачу, сегодня нельзя делать следующего:
- стричь ногти или волосы
- злорадствовать или оскорблять кого-то
- ссориться с близкими
- хвастаться
У кого сегодня день ангела
По новому календарю, 14 февраля день ангела отмечают: Георгий, Михаил, Кирилл, Кирилл, Константин.
К тому же по старому календарю сегодня именины празднуют обладатели таких имен: Николай, Василий, Петр, Тимофей, Семен.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.