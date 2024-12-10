Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 10 грудня

10 грудня за новим календарем православна церква вшановує пам'ять мучеників Мини, Єргомена та Єфграва. За старим стилем, 10 грудня - день вшанування ікони Божої Матері Знамення.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про історію та головні заборони церковного свята 10 грудня, а також про те, у кого сьогодні день ангела і що відзначають у світі.

Історія свята

Відповідно до церковних переказів, святі мученики Мина, Єргомен та Євграф жили на початку IV століття, та постраждали за християнську віру.

Тоді при владі був імператор-язичник Максимін, який відправив свого красномовного слугу Мину в Олександрію для придушення ворожнечі між християнами та язичниками. Мина, який таємно дотримувався християнської віри, зміг примирити ворогів, читаючи християнські проповіді, разом зі своїм секретарем Євгравом.

Дізнавшись про це, Максимін направив в місто Єргомена для здійснення суду, під час якого язичник, вражений зціленнями Мини після катувань, також увірував в Господа. Після цього розлючений Максимін наказав стратити Єргомена та Мину, самостійно вбивши святого Євграфа.

Мощі святих кинули в море, однак згодом їх знайшли віряни та перенесли до Константинополя. За правління Юстиніана в ім'я святого Мини побудували храм.

Що не можна робити 10 грудня

Пращури вірили, що цього дня варто бути обережними, щоб не накликати негаразди. Крім цього, 10 грудня не можна:

вживати жирну їжу або алкоголь

лихословити та сваритися з близькими

проводити важливі фінансові операції

займатися важкою працею

шити, вишивати або в'язати

тримати в руках гострі предмети

Також предки вважали, що цього дня не слід дивитися в гроші жебракові під час подання милостині - можна "забрати" собі всі біди та нещастя людини.

Головні прикмети цього дня

10 грудня ясна погода - до морозів

Якщо в цей день сухо, але віє вітер - літо буде з посухами

Сьогодні мерехтять зорі - незабаром буде холодно

Якщо 10 грудня птахи сидять на деревах зграями - буде відлига

Навколо місяця або сонця можна побачити кільця - до снігопаду

Сьогодні сороки літають поблизу будинків - до лютих морозів

У кого сьогодні день ангела

10 грудня, за новим стилем, день ангела відзначають власники таких імен: Анатолій, Михайло, Ангеліна, Ганна, Олексій, Григорій, Іван, Євген, Степан, Костянтин, Олександра, Микола, Олександр, Петро, Сергій, Тетяна.

До того ж за старим стилем сьогодні іменини у людей з такими іменами: Микола, Анатолій, Костянтин, Павло, Клавдія, Арсеній, Віктор, Гаврило, Ніна, Василь, Микита, Олександра.

Яке свято 10 грудня у світі

Сьогодні, 10 грудня, у світі відзначають такі свята та важливі події: