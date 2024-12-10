Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 10 грудня
10 грудня за новим календарем православна церква вшановує пам'ять мучеників Мини, Єргомена та Єфграва. За старим стилем, 10 грудня - день вшанування ікони Божої Матері Знамення.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про історію та головні заборони церковного свята 10 грудня, а також про те, у кого сьогодні день ангела і що відзначають у світі.
Історія свята
Відповідно до церковних переказів, святі мученики Мина, Єргомен та Євграф жили на початку IV століття, та постраждали за християнську віру.
Тоді при владі був імператор-язичник Максимін, який відправив свого красномовного слугу Мину в Олександрію для придушення ворожнечі між християнами та язичниками. Мина, який таємно дотримувався християнської віри, зміг примирити ворогів, читаючи християнські проповіді, разом зі своїм секретарем Євгравом.
Дізнавшись про це, Максимін направив в місто Єргомена для здійснення суду, під час якого язичник, вражений зціленнями Мини після катувань, також увірував в Господа. Після цього розлючений Максимін наказав стратити Єргомена та Мину, самостійно вбивши святого Євграфа.
Мощі святих кинули в море, однак згодом їх знайшли віряни та перенесли до Константинополя. За правління Юстиніана в ім'я святого Мини побудували храм.
Що не можна робити 10 грудня
Пращури вірили, що цього дня варто бути обережними, щоб не накликати негаразди. Крім цього, 10 грудня не можна:
- вживати жирну їжу або алкоголь
- лихословити та сваритися з близькими
- проводити важливі фінансові операції
- займатися важкою працею
- шити, вишивати або в'язати
- тримати в руках гострі предмети
Також предки вважали, що цього дня не слід дивитися в гроші жебракові під час подання милостині - можна "забрати" собі всі біди та нещастя людини.
Головні прикмети цього дня
- 10 грудня ясна погода - до морозів
- Якщо в цей день сухо, але віє вітер - літо буде з посухами
- Сьогодні мерехтять зорі - незабаром буде холодно
- Якщо 10 грудня птахи сидять на деревах зграями - буде відлига
- Навколо місяця або сонця можна побачити кільця - до снігопаду
- Сьогодні сороки літають поблизу будинків - до лютих морозів
У кого сьогодні день ангела
10 грудня, за новим стилем, день ангела відзначають власники таких імен: Анатолій, Михайло, Ангеліна, Ганна, Олексій, Григорій, Іван, Євген, Степан, Костянтин, Олександра, Микола, Олександр, Петро, Сергій, Тетяна.
До того ж за старим стилем сьогодні іменини у людей з такими іменами: Микола, Анатолій, Костянтин, Павло, Клавдія, Арсеній, Віктор, Гаврило, Ніна, Василь, Микита, Олександра.
Яке свято 10 грудня у світі
Сьогодні, 10 грудня, у світі відзначають такі свята та важливі події:
- Міжнародний день прав тварин
- День десяткової системи Дьюї
- День Нобеля
- День прав людини
- Всесвітній день футболу
Раніше ми писали про те, як новий календар вплинув на дати свят.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, Місячний календар, сайт ПЦУ, DayToday, Вікіпедія.