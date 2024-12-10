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Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 10 грудня

Вівторок 10 грудня 2024 06:00
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Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 10 грудня Яке свято 10 грудня (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

10 грудня за новим календарем православна церква вшановує пам'ять мучеників Мини, Єргомена та Єфграва. За старим стилем, 10 грудня - день вшанування ікони Божої Матері Знамення.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про історію та головні заборони церковного свята 10 грудня, а також про те, у кого сьогодні день ангела і що відзначають у світі.

Історія свята

Відповідно до церковних переказів, святі мученики Мина, Єргомен та Євграф жили на початку IV століття, та постраждали за християнську віру.

Тоді при владі був імператор-язичник Максимін, який відправив свого красномовного слугу Мину в Олександрію для придушення ворожнечі між християнами та язичниками. Мина, який таємно дотримувався християнської віри, зміг примирити ворогів, читаючи християнські проповіді, разом зі своїм секретарем Євгравом.

Дізнавшись про це, Максимін направив в місто Єргомена для здійснення суду, під час якого язичник, вражений зціленнями Мини після катувань, також увірував в Господа. Після цього розлючений Максимін наказав стратити Єргомена та Мину, самостійно вбивши святого Євграфа.

Мощі святих кинули в море, однак згодом їх знайшли віряни та перенесли до Константинополя. За правління Юстиніана в ім'я святого Мини побудували храм.

Що не можна робити 10 грудня

Пращури вірили, що цього дня варто бути обережними, щоб не накликати негаразди. Крім цього, 10 грудня не можна:

  • вживати жирну їжу або алкоголь
  • лихословити та сваритися з близькими
  • проводити важливі фінансові операції
  • займатися важкою працею
  • шити, вишивати або в'язати
  • тримати в руках гострі предмети

Також предки вважали, що цього дня не слід дивитися в гроші жебракові під час подання милостині - можна "забрати" собі всі біди та нещастя людини.

Головні прикмети цього дня

  • 10 грудня ясна погода - до морозів
  • Якщо в цей день сухо, але віє вітер - літо буде з посухами
  • Сьогодні мерехтять зорі - незабаром буде холодно
  • Якщо 10 грудня птахи сидять на деревах зграями - буде відлига
  • Навколо місяця або сонця можна побачити кільця - до снігопаду
  • Сьогодні сороки літають поблизу будинків - до лютих морозів

У кого сьогодні день ангела

10 грудня, за новим стилем, день ангела відзначають власники таких імен: Анатолій, Михайло, Ангеліна, Ганна, Олексій, Григорій, Іван, Євген, Степан, Костянтин, Олександра, Микола, Олександр, Петро, Сергій, Тетяна.

До того ж за старим стилем сьогодні іменини у людей з такими іменами: Микола, Анатолій, Костянтин, Павло, Клавдія, Арсеній, Віктор, Гаврило, Ніна, Василь, Микита, Олександра.

Яке свято 10 грудня у світі

Сьогодні, 10 грудня, у світі відзначають такі свята та важливі події:

  • Міжнародний день прав тварин
  • День десяткової системи Дьюї
  • День Нобеля
  • День прав людини
  • Всесвітній день футболу

Раніше ми писали про те, як новий календар вплинув на дати свят.

Читайте також, чи можна святкувати два Різдва.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, Місячний календар, сайт ПЦУ, DayToday, Вікіпедія.

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