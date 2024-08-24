Яке свято сьогодні: чому не можна ходити до лісу, прикмети 24 серпня

Сьогодні, 24 серпня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого мученика Євтихія, учня апостола Іоана Богослова за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Євтихій, родом з Севастії Палестинської, жив у I-II століттях. Після того як він почув проповідь про Ісуса Христа, вирішив прийняти християнство і став учнем Іоана Богослова. Згодом Євтихій почав проповідувати разом з апостолом Павлом, залучаючи язичників до християнської віри.
Проповідь християнства у той час була дуже небезпечною справою. Євтихій не раз опинявся на межі життя і смерті: його саджали до в'язниці, морили голодом, намагалися спалити на вогнищі і навіть кидали до хижаків. Одного разу, коли його спробували спалити, раптовий дощ загасив вогонь, а хижі звірі відмовилися його чіпати. Лев, що зустрівся з ним, заговорив людським голосом.
Всупереч чудесам, які рятували його життя, Євтихій все ж загинув від меча під час проповіді в рідному місті Севастії Палестинській.
Святий мученик Євтихій (зображення: crkvenikalendar.com)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується ходити сьогодні до лісу, інакше можна зустріти лісовика та заблукати через це.
Не менш важливо остерігатися використання гострих предметів, щоб уникнути порізів. Так само варто бути уважним і при поводженні з вогнем, аби не отримати опіків. Вважається, що такі травми можуть спричинити проблеми та неприємності в житті.
З цього дня у селах розпочиналися жіночі посиденьки. Вдови та незаміжні дівчата збиралися разом, щоб зайнятися рукоділлям, обмінятися секретами, поспівати й розповідати казки.
Сьогодні іменини святкують: Георгій, Арсеній, Петро.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми публікували церковні обмеження у свята - що і чому заборонено.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.