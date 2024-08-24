Яке свято сьогодні: чому не можна ходити до лісу, прикмети 24 серпня

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Євтихій, родом з Севастії Палестинської, жив у I-II століттях. Після того як він почув проповідь про Ісуса Христа, вирішив прийняти християнство і став учнем Іоана Богослова. Згодом Євтихій почав проповідувати разом з апостолом Павлом, залучаючи язичників до християнської віри.

Проповідь християнства у той час була дуже небезпечною справою. Євтихій не раз опинявся на межі життя і смерті: його саджали до в'язниці, морили голодом, намагалися спалити на вогнищі і навіть кидали до хижаків. Одного разу, коли його спробували спалити, раптовий дощ загасив вогонь, а хижі звірі відмовилися його чіпати. Лев, що зустрівся з ним, заговорив людським голосом.

Всупереч чудесам, які рятували його життя, Євтихій все ж загинув від меча під час проповіді в рідному місті Севастії Палестинській.

Святий мученик Євтихій (зображення: crkvenikalendar.com)

Що не можна робити сьогодні, 24 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лаятися чи лихословити

Дивитися на схід сонця

Ходити повз кладовище.

Також не рекомендується ходити сьогодні до лісу, інакше можна зустріти лісовика та заблукати через це.

Не менш важливо остерігатися використання гострих предметів, щоб уникнути порізів. Так само варто бути уважним і при поводженні з вогнем, аби не отримати опіків. Вважається, що такі травми можуть спричинити проблеми та неприємності в житті.

Народні прикмети і традиції цього дня

Дощить - осінь буде сухою, а урожай щедрим

Сонце закривають темні хмари - до похолодання

Кричать птахи - скоро настане справжня осінь

Ясна зоряна ніч - найближчим часом буде тепло.

З цього дня у селах розпочиналися жіночі посиденьки. Вдови та незаміжні дівчата збиралися разом, щоб зайнятися рукоділлям, обмінятися секретами, поспівати й розповідати казки.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Георгій, Арсеній, Петро.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: