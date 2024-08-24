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Какой праздник сегодня: почему нельзя ходить в лес, приметы 24 августа

Церковный праздник 24 августа 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 24 августа, праздник - православные украинцы чтят память святого мученика Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Евтихий, родом из Палестинской Севастии, жил в I-II веках. После того как он услышал проповедь об Иисусе Христе, решил принять христианство и стал учеником Иоанна Богослова. Впоследствии Евтихий начал проповедовать вместе с апостолом Павлом, вовлекая язычников в христианскую веру.

Проповедь христианства в то время была очень опасным делом. Евтихий не раз оказывался на грани жизни и смерти: его сажали в тюрьму, морили голодом, пытались сжечь на костре и даже бросали в хищников. Однажды, когда его попытались сжечь, внезапный дождь погасил огонь, а хищные звери отказались его трогать. Встречавшийся с ним Лев заговорил человеческим голосом.

Вопреки чудесам, спасавшим его жизнь, Евтихий все же погиб от меча во время проповеди в родном городе Севастии Палестинской.

Святой мученик Евтихий (изображение: crkvenikalendar.com)

Что нельзя делать сегодня, 24 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ругаться или злословить
  • Смотреть на восход солнца
  • Ходить мимо кладбища.

Также не рекомендуется ходить сегодня в лес, иначе можно встретить лешего и заблудиться из-за этого.

Не менее важно остерегаться использования острых предметов во избежание порезов. Так же следует быть внимательным и при обращении с огнем, чтобы не получить ожоги. Считается, что такие травмы могут повлечь за собой проблемы и неприятности в жизни.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Дождь - осень будет сухой, а урожай щедрым
  • Солнце закрывают темные облака - до похолодания
  • Кричат птицы - скоро наступит настоящая осень
  • Ясная звездная ночь - в ближайшее время будет тепло.

С этого дня в селах начинались женские посиделки. Вдовы и незамужние девушки собирались, чтобы заняться рукоделием, обменяться секретами, попеть и рассказывать сказки.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Георгий, Арсений, Пётр.

За гороскопом люди, родившиеся сегодня - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День независимости Украины
  • Международный день против нетерпимости, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном превосходстве, образе жизни и дресс-коде
  • Международный день удивительной музыки
  • День падающей звезды
  • День разжалования планеты Плутон
  • День валяния в стоге сена
  • День рождения картофельных чипсов.

Раньше мы публиковали церковные ограничения по праздникам - что и почему запрещено.

Также читайте как молиться за упокой любимой кошки или собаки и не грех ли это - объяснение церкви.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.

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