Какой праздник сегодня: почему нельзя ходить в лес, приметы 24 августа

Сегодня, 24 августа, праздник - православные украинцы чтят память святого мученика Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Евтихий, родом из Палестинской Севастии, жил в I-II веках. После того как он услышал проповедь об Иисусе Христе, решил принять христианство и стал учеником Иоанна Богослова. Впоследствии Евтихий начал проповедовать вместе с апостолом Павлом, вовлекая язычников в христианскую веру.
Проповедь христианства в то время была очень опасным делом. Евтихий не раз оказывался на грани жизни и смерти: его сажали в тюрьму, морили голодом, пытались сжечь на костре и даже бросали в хищников. Однажды, когда его попытались сжечь, внезапный дождь погасил огонь, а хищные звери отказались его трогать. Встречавшийся с ним Лев заговорил человеческим голосом.
Вопреки чудесам, спасавшим его жизнь, Евтихий все же погиб от меча во время проповеди в родном городе Севастии Палестинской.
Святой мученик Евтихий (изображение: crkvenikalendar.com)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется ходить сегодня в лес, иначе можно встретить лешего и заблудиться из-за этого.
Не менее важно остерегаться использования острых предметов во избежание порезов. Так же следует быть внимательным и при обращении с огнем, чтобы не получить ожоги. Считается, что такие травмы могут повлечь за собой проблемы и неприятности в жизни.
С этого дня в селах начинались женские посиделки. Вдовы и незамужние девушки собирались, чтобы заняться рукоделием, обменяться секретами, попеть и рассказывать сказки.
Сегодня именины празднуют: Георгий, Арсений, Пётр.
За гороскопом люди, родившиеся сегодня - Девы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы публиковали церковные ограничения по праздникам - что и почему запрещено.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.