Яке свято сьогодні, 28 лютого: що не можна робити у останній день зими, прикмети

Сьогодні, 28 лютого, за церковним календарем православні вшановують пам'ять святого Василія, сподвижника преподобного Прокопія. Також у це день Україна відзначає День штурманської служби авіації Збройних Сил - важливу дату для вшанування професіоналізму та відданості військових штурманів. До кінця року залишається 306 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про народні прикмети, традиції і головні заборони 28 лютого, а також про те, у кого День ангела і які ще пам'ятні дати відзначаються сьогодні.

На честь кого церковне свято сьогодні

28 лютого за новим календарем православні віряни вшановують пам'ять святого преподобного ісповідника Василія, сподвижника Прокопія Декаполіта. Святий Василій був ченцем, який постраждав за свою віру в часи іконоборства, під час правління імператора Лева Ісавра. Разом зі своїм другом, преподобним Прокопієм, він мужньо витримав катування та ув'язнення за шанування святих ікон.

Після звільнення з темниці, святі Василій та Прокопій продовжили чернечий подвиг, наставляючи людей на шлях істинної віри та благочестя. Преподобний Василій мирно помер у 750 році, залишивши приклад стійкості у вірі та відданості Богу.

Що не можна робити 28 лютого

Сьогодні забороняється вживати алкогольні напої, щоб уникнути неприємностей та зберегти ясність розуму перед весною.

Цей день вважався не надто сприятливим для планування, особливо довгострокового. Вірили, що плани, збудовані 28 лютого, можуть не збутися або зірватися.

За народними прикметами, великі витрати та дорогі покупки 28 лютого могли призвести до фінансових труднощів у майбутньому.

Народні прикмети і традиції на 28 лютого

Наші пращури уважно стежили за погодою 28 лютого, щоб передбачити весну та літо.

Якщо 28 лютого небо затягнуте хмарами, це віщує нічне похолодання та можливі заморозки.

Дощ у цей день, на диво, вважається доброю прикметою, що віщує теплу та сприятливу погоду найближчим часом.

Відсутність снігового покриву 28 лютого свідчить про ранню весну та швидке підвищення температури.

Ясний та сонячний день 28 лютого обіцяє тепле та погоже літо.

У наших предків існувала цікава традиція 28 лютого. Вони ходили до лісу, щоб зламати гілочку сосни. Принесена в дім соснова гілка ставала символом добробуту, сімейного щастя та достатку. Її ставили в оселі як оберіг та символ надії на краще. Принесена в дім соснова гілка 28 лютого ставала символом добробуту (ілюстративне фото: Freepik)

У кого День ангела сьогодні

Іменини 28 лютого святкують Арсен, Василь, Нестор, Марина, Кіра.

Привітати їх можна теплими словами:

З Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди тебе оберігає та наповнює життя світлом і добром!

Щирі вітання з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і допомагає в усіх твоїх добрих справах!

Вітаю з іменинами! Бажаю тобі радості, щастя та благословення від твого ангела-хранителя!

Що відомо про День штурманської служби авіації ЗСУ

День штурманської служби авіації Збройних Сил України - це важливе професійне свято, яке відзначається в Україні щороку 28 лютого. Засноване наказом Міністра оборони України в 2008 році.

Цей день є виразом глибокої пошани до військовослужбовців, які обирають штурманську справу, та визнанням їхньої неоціненної ролі у забезпеченні ефективності та безпеки польотів авіації ЗСУ.

Штурмани авіації відповідають за точність навігації, розрахунок маршрутів та успішне виконання бойових завдань, від їхньої професійної майстерності залежить не тільки успіх місій, але й життя екіпажів.

В цей день наша країна вшановує відданість, мужність та високий професіоналізм штурманів, підкреслюючи їхню важливість для обороноздатності та безпеки України.

Які ще свята 28 лютого у світі

День працівників патрульно-постової служби України. Цей день є виразом вдячності та поваги до працівників патрульно-постової служби (ППС) Національної поліції України, які щоденно забезпечують публічну безпеку та порядок на вулицях міст та інших населених пунктів країни.

Всесвітній день скаузу (World Scouse Day). Це щорічне свято, яке відзначають 28 лютого кожного року, починаючи з 2008 року. Цей день присвячений уславленню скаузу - традиційної страви Ліверпуля, а також загалом ліверпульської культури та ідентичності.

Міжнародний день поширення інформації про повторювані травми. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про повторювані травми (також відомі як кумулятивні травматичні розлади), їхню профілактику та підтримку тих, хто від них страждає.

День зубної феї. Це миле та чарівне свято присвячене персонажу з дитячого фольклору, який, за легендою, платить дітям за молочні зуби, що випали, які вони залишають під подушкою.

Всесвітній день кравців (World Tailors Day). Цей день присвячений вшануванню майстерності та творчості кравців, їхньому важливому внеску у світ моди та індивідуального стилю, а також підтримці та розвитку кравецької справи як ремесла та мистецтва.

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