Какой праздник сегодня, 28 февраля: что нельзя делать в последний день зимы, приметы

Сегодня, 28 февраля, по церковному календарю православные чтят память святого Василия, сподвижника преподобного Прокопия. Также в это день Украина отмечает День штурманской службы авиации Вооруженных Сил - важную дату для чествования профессионализма и преданности военных штурманов. До конца года остается 306 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о народных приметах, традициях и главных запретах 28 февраля, а также о том, у кого День ангела и какие еще памятные даты отмечаются сегодня.

В честь кого церковный праздник сегодня

28 февраля по новому календарю православные верующие чтят память святого преподобного исповедника Василия, сподвижника Прокопия Декаполита. Святой Василий был монахом, пострадавшим за свою веру во времена иконоборчества, во время правления императора Льва Исавра. Вместе со своим другом, преподобным Прокопием, он мужественно выдержал пытки и заключение в темницу за почитание святых икон.

После освобождения из темницы, святые Василий и Прокопий продолжили монашеский подвиг, наставляя людей на путь истинной веры и благочестия. Преподобный Василий мирно скончался в 750 году, оставив пример стойкости в вере и преданности Богу.

Что нельзя делать 28 февраля

Сегодня запрещается употреблять алкогольные напитки, чтобы избежать неприятностей и сохранить ясность ума перед весной.

Этот день считался не слишком благоприятным для планирования, особенно долгосрочного. Верили, что планы, построенные 28 февраля, могут не сбыться или сорваться.

По народным приметам, большие расходы и дорогие покупки 28 февраля могли привести к финансовым трудностям в будущем.

Народные приметы и традиции на 28 февраля

Наши предки внимательно следили за погодой 28 февраля, чтобы предсказать весну и лето.

Если 28 февраля небо затянуто облаками, это предвещает ночное похолодание и возможные заморозки.

Дождь в этот день, на удивление, считается хорошей приметой, предвещающей теплую и благоприятную погоду в ближайшее время.

Отсутствие снежного покрова 28 февраля свидетельствует о ранней весне и скором повышении температуры.

Ясный и солнечный день 28 февраля обещает теплое и погожее лето.

У наших предков существовала интересная традиция 28 февраля. Они ходили в лес, чтобы сломать веточку сосны. Принесенная в дом сосновая ветка становилась символом благополучия, семейного счастья и достатка. Ее ставили в доме как оберег и символ надежды на лучшее. Принесенная в дом сосновая ветка 28 февраля становилась символом благополучия (иллюстративное фото: Freepik)

У кого День ангела сегодня

Именины 28 февраля празднуют Арсен, Василий, Нестор, Марина, Кира.

Поздравить их можно теплыми словами:

С Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда тебя оберегает и наполняет жизнь светом и добром!

Искренние поздравления с Днем ангела! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом и помогает во всех твоих добрых делах!

Поздравляю с именинами! Желаю тебе радости, счастья и благословения от твоего ангела-хранителя!

Что известно о Дне штурманской службы авиации ВСУ

День штурманской службы авиации Вооруженных Сил Украины - это важный профессиональный праздник, который отмечается в Украине ежегодно 28 февраля. Основан приказом Министра обороны Украины в 2008 году.

Этот день является выражением глубокого уважения к военнослужащим, которые выбирают штурманское дело, и признанием их неоценимой роли в обеспечении эффективности и безопасности полетов авиации ВСУ.

Штурманы авиации отвечают за точность навигации, расчет маршрутов и успешное выполнение боевых задач, от их профессионального мастерства зависит не только успех миссий, но и жизнь экипажей.

В этот день наша страна чтит преданность, мужество и высокий профессионализм штурманов, подчеркивая их важность для обороноспособности и безопасности Украины.

Какие еще праздники 28 февраля в мире

День работников патрульно-постовой службы Украины. Этот день является выражением благодарности и уважения к работникам патрульно-постовой службы (ППС) Национальной полиции Украины, которые ежедневно обеспечивают публичную безопасность и порядок на улицах городов и других населенных пунктов страны.

Всемирный день скауза (World Scouse Day). Это ежегодный праздник, который отмечают 28 февраля каждого года, начиная с 2008 года. Этот день посвящен прославлению скауза - традиционного блюда Ливерпуля, а также в целом ливерпульской культуры и идентичности.

Международный день распространения информации о повторяющихся травмах. Этот день посвящен повышению осведомленности о повторяющихся травмах (также известных как кумулятивные травматические расстройства), их профилактике и поддержке тех, кто от них страдает.

День зубной феи. Этот милый и волшебный праздник посвящен персонажу из детского фольклора, который, по легенде, платит детям за выпавшие молочные зубы, которые они оставляют под подушкой.

Всемирный день портных (World Tailors Day). Этот день посвящен чествованию мастерства и творчества портных, их важному вкладу в мир моды и индивидуального стиля, а также поддержке и развитию портновского дела как ремесла и искусства.

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