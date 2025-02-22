Яке свято сьогодні, 22 лютого: що не можна робити і народні прикмети дня

Яке сьогодні, 22 лютого, церковне свято

У часи римських гонінь християн таємно ховали мощі мучеників в Євгенії. Коли гоніння припинилися і до влади прийшли християнські царі, мощі святих мучеників дивним чином явили себе через зцілення хворих.

Святитель, розкопавши вказане місце, знайшов нетлінні мощі багатьох святих, імена яких відомі лише Богу. Мощі видавали пахощі, творили чудеса та зцілювали хвороби.

Згодом, через одкровення клірику Миколаю Каліграфу, стало відомо, що серед цих мощей є мощі святого апостола Андроника, одного із 70 апостолів, та його помічника Юнія, згаданих апостолом Павлом.

Мощі святих мучеників урочисто, з псалмами та піснями, перенесли до церкви для вшанування віруючими.

Що треба знати про батьківську (м'ясопусну) суботу

Це особливий день у православному та греко-католицькому церковному календарі, присвячений поминанню покійних. Це перша із трьох вселенських батьківських субот у році (інші дві - Троїцька субота та Дмитрівська субота), і вона має особливе значення, оскільки припадає на період підготовки до Великого посту.

М'ясопусна субота завжди припадає на суботу перед М'ясопусною неділею (Неділею про Страшний Суд), яка, своєю чергою, є останньою неділею перед початком Масляної (Сиропусного тижня) та Великого посту.

Основна мета цього дня - молитва за прощення гріхів та упокій душ померлих у Царстві Небесному. Віруючі просять Бога про милість до покійних та вічне життя для них у Царстві Божому.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні - день поминання та молитви, тому не можна влаштовувати гучних розваг, весіль, святкувань. Важливо провести цей день у спокої, молитві та добрих думках, утримуючись від сварок, гніву та негативу.

Також в цей день не можна ледарювати та байдикувати. Вважалося, що лінь цього дня призведе до труднощів протягом усього року.

Уникайте позичання грошей, бо боргові операції 22 лютого можуть спричинити фінансові проблеми.

Існує також прикмета, що стрижка сьогодні може "відрізати" удачу та позитивну енергію.

Прикмети та традиції 22 лютого

Наші предки вірили, що цей день сприятливий для спостереження за погодою (щоб передбачити прихід весни та підготуватися до посівних робіт) і очищення будинку від зайвого мотлоху та негативної енергії (щоб впустити у своє життя позитивні зміни та гармонію).

Народні прикмети:

Густі та високі хмари - до стійкої погоди

День сухий, але холодний - осінь буде теплою і без дощів

Прилетіли вже ластівки та граки - весна прийде рано

Воркочуть голуби - до потепління

Завірюха - весна ще нескоро прийде

У кого День ангела 22 лютого

За новим церковним календарем, який використовується Православною Церквою України, 22 лютого День Ангела відзначають: Маврикій, Федір, Пилип, Филип і Афанасій.

Ось декілька варіантів універсальних привітань з Днем ангела:

Нехай твій Ангел-охоронець завжди буде поруч і оберігає від усіх негараздів!

Щиро вітаю з Днем Ангела! Бажаю міцного здоров'я, радості та благополуччя!

У цей святковий день Дня Ангела бажаю тобі всього найкращого! Нехай життя буде наповнене щастям та гармонією.

З Днем Ангела! Хай Ангел дарує тобі натхнення, силу та віру у свої сили!

Сердечно вітаю з Днем Ангела! Нехай кожен день буде сонячним і радісним!

Які не церковні свята 22 лютого

Європейський день підтримки жертв злочинів

Пам'ятний день у багатьох країнах Європейського Союзу, що відзначається щороку 22 лютого. Його мета - підвищити обізнаність про проблеми жертв злочинів, сприяти забезпеченню їхніх прав на справедливість та відшкодування, а також заохочувати надання їм необхідної підтримки та захисту.

День роздумів або День скаутки

Цей день відзначається скаутами та гьорлскаутами (дівчатами-скаутами) по всьому світу. Дата 22 лютого обрана не випадково: це день народження лорда Роберта Баден-Пауелла, засновника скаутського руху, та його дружини леді Олав Баден-Пауелл, яка була засновницею руху дівчат-скаутів. Мета дня - сприяти міжнародному порозумінню, миру та дружбі серед скаутів та гьорлскаутів різних країн. Часто День роздумів пов'язують з певною темою, яку скаутські організації пропонують для обговорення та дій протягом року.

21 лютого 2025 року - 1095-й день війни в Україні.