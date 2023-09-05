Яке свято 5 вересня: що сьогодні категорично не можна робити, кого привітати із Днем ангела

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з Днем ангела та прикмети дня, дізнайтесь далі у матеріалі Styler.

Історія цього свята

За Євангелієм від Луки Захарія та його дружина Єлисавета довгий час не мали дітей. Захарія був священиком, а Єлисавета - сестрою святої Анни, матері Пресвятої Богородиці.

Якось Захарії з'явився архангел Гавриїл і повідомив, що незабаром у них народиться син - він матиме місію підготувати людей до пришестя Спасителя. Тоді Захар не повірив ангелу і втратив дар мови. Він став говорити лише після народження сина, коли треба було назвати немовля. Його, на навіювання Святого Духа, назвали Іваном.

Раніше вважалося, що 5 вересня - це нещасливий день. У цю дату будь-які передбачення та ворожіння у цю дату обов'язково збувалися.

У народі виганяли пропасницю за допомогою березових віників, адже вірили, що нечиста сила злякається і не прийде взимку. Також існувала думка, що людина, яка сьогодні народилася, має надзвичайні здібності. Тому такі люди часто були пастухами, щоби захистити овець від злих духів.

Ті, хто дуже хотів дітей, молилися Захарії та Єлисаветі про народження дитини.

Що сьогодні не можна робити

заборонено поганословити та лаятися;

не можна давати порожні обіцянки - вони прирівнюються цього дня до брехні та обману;

не слід носити брудний чи рваний одяг - ризикуєте притягти до себе хвороби.

Головні прикмети цього дня

хмари на світанку червоні - чекай на негоду;

на горобині багато ягід - до дощової осені.

листя на горобині пожовтіло - зима буде ранньою;

хмари пливуть низько – буде дощ;

жаб не видно і не чути – перед негодою.

Хто сьогодні святкує День янгола

Єфрем, Іван, Микола, Павло.