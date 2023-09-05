Какой праздник 5 сентября: что сегодня категорически нельзя делать, кого поздравить с Днем ангела

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с Днем ангела и приметы дня, узнайте дальше в материале Styler.

История этого праздника

По Евангелие от Луки Захария и его супруга Елисавета долгое время не имели детей. Захария был священником, а Елисавета - сестрой святой Анны, матери Пресвятой Богородицы.

Как-то Захарии явился архангел Гавриил и сообщил, что вскоре у них родится сын - у него будет миссия подготовить людей к пришествию Спасителя. Тогда Захария не поверил ангелу и потерял дар речи. Обрел речь он лишь после рождения сына, когда нужно было назвать младенца. Его, по внушению Святого Духа, назвали Иоанном.

Раньше считалось, что 5 сентября - это несчастливый день. В эту дату любые предсказания и гадания в эту дату обязательно сбывались.

В народе выгоняли лихорадку с помощью березовых веников, ведь верили, что нечистая сила испугается и не придет зимой. Также существовало мнение, что родившийся в этот день человек обладает чрезвычайными способностями. Поэтому такие люди часто были пастухами, чтобы защитить овец от злых духов.

Те, кто очень хотел детей, молились Захарии и Елисавете о рождении ребенка.

Что сегодня нельзя делать

запрещено сквернословить и ругаться;

нельзя давать пустые обещания - они приравниваются в этот день ко лжи и обману;

не следует носить грязную или рваную одежду - рискуете притянуть к себе болезни.

Главные приметы этого дня

облака на рассвете красные - жди ненастья;

на рябине много ягод - к дождливой осени.

листья на рябине пожелтели - зима будет ранней;

облака плывут низко - будет дождь;

лягушек не видно и не слышно - перед непогодой.

Кто сегодня празднует День ангела

Ефрем, Иоанн, Николай, Павел.