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Яке свято 27 лютого: що ні в якому разі не можна робити в особливий день

Вівторок 27 лютого 2024 06:00
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Яке свято 27 лютого: що ні в якому разі не можна робити в особливий день Яке сьогодні свято (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

27 лютого, за православним календарем, вшановується пам'ять архієпископа Фессалонійського Григорія Палами.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

В народі вважалося, що цього дня краще утриматися від шуму та узагалі уникати виражених голосних звуків, оскільки це може "відлякати" кохання та гроші. Також рекомендували утриматися від кликання друзів у гості, а замість цього провести цей день в колі сім'ї.

Щодо можливих занять у цей день, наші предки завішували штори ще вдень, щоб уникнути випадкового погляду у вікно. Вірили, що в цей день землею ходить нечиста сила, і можливо їй не варто впускати їх до оселі, особливо, якщо подивитися на вулицю через вікно в вечірній час.

До речі, в народі день називали Прокіп Перезимник, адже вважалося, що вже від цього дня починається весна. За традицією двері оселі тримали відчиненими, щоб можна було впустити в дім та нагодувати подорожнього.

Головні прикмети дня

  • Дме південний вітер — до теплого літа.
  • Вже прилетіли шпаки — чекайте на великий урожай.
  • Горобці сидять під дахом і чистять пір'я — буде потепління.

Що не можна робити 27 лютого

  • Заборонено вирушати в далеку дорогу.
  • Не можна ігнорувати прохання про допомогу.
  • Не варто відмовляти в гостинності, особливо друзям.

Сьогодні іменини святкують такі люди: Михайло, Петро, Прокіп, Тит.

Нагадаємо, раніше з'явився церковний календар на березень 2024.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як змінився церковний календар свят і коли Великдень.

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