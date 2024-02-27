Яке свято 27 лютого: що ні в якому разі не можна робити в особливий день

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Традиції цього дня

В народі вважалося, що цього дня краще утриматися від шуму та узагалі уникати виражених голосних звуків, оскільки це може "відлякати" кохання та гроші. Також рекомендували утриматися від кликання друзів у гості, а замість цього провести цей день в колі сім'ї.

Щодо можливих занять у цей день, наші предки завішували штори ще вдень, щоб уникнути випадкового погляду у вікно. Вірили, що в цей день землею ходить нечиста сила, і можливо їй не варто впускати їх до оселі, особливо, якщо подивитися на вулицю через вікно в вечірній час.

До речі, в народі день називали Прокіп Перезимник, адже вважалося, що вже від цього дня починається весна. За традицією двері оселі тримали відчиненими, щоб можна було впустити в дім та нагодувати подорожнього.

Головні прикмети дня

Дме південний вітер — до теплого літа.

Вже прилетіли шпаки — чекайте на великий урожай.

Горобці сидять під дахом і чистять пір'я — буде потепління.

Що не можна робити 27 лютого

Заборонено вирушати в далеку дорогу.

Не можна ігнорувати прохання про допомогу.

Не варто відмовляти в гостинності, особливо друзям.

Сьогодні іменини святкують такі люди: Михайло, Петро, Прокіп, Тит.