Яке свято 27 квітня: головні прикмети, що суворо не можна робити

Традиції цього дня

Вважалося, що у цей день лисиці залишають старі нори та заселяються у нові, а тому на них легше полювати. Також стежили за поведінкою ворон і гадали про майбутнє.

На Мартина заведено багато працювати. Наші пращури взагалі працювали від сходу і до заходу сонця - це був якраз розпал підготовки до посівної.

На Русі в день Мартина лисогона шанували ворона. Його вважали мудрим птахом. Згідно з повір'ями, ворон міг охороняти господарство, але для цього його треба було підгодувати. Задобрити птаха можна було вареною кашею, яку виносили в поле і клали на сковорідку, перевернуту вгору дном.

Важливі прикмети цього дня

Якщо сьогодні теплий та яскравий день – до хорошого врожаю;

спекотний день – до похолодання;

серед чорних хмар трапляються світлі хмари – буде дощ із вітром.

Що не можна робити 27 квітня

Не можна стригти нігті – будуть неприємності;

Краще не ходити в гості – можна залишити у гостях свій успіх;

Якщо в будинку маленька дитина – позичати хліб і сіль (інакше можна віддати щастя малюка).

День ангела сьогодні справляють Олександр та Антон, Валентин, Іван, Лазар, Мартин (Мартін) та Хома.