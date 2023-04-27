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Яке свято 27 квітня: головні прикмети, що суворо не можна робити

Яке свято 27 квітня (Getty Images)
Автор: Styler

27 квітня у православній церкві згадують святого Мартина. У народі свято називається Мартин Лисогон.

Що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети, у кого іменини - читайте нижче у матеріалі Styler.

Традиції цього дня

Вважалося, що у цей день лисиці залишають старі нори та заселяються у нові, а тому на них легше полювати. Також стежили за поведінкою ворон і гадали про майбутнє.

На Мартина заведено багато працювати. Наші пращури взагалі працювали від сходу і до заходу сонця - це був якраз розпал підготовки до посівної.

На Русі в день Мартина лисогона шанували ворона. Його вважали мудрим птахом. Згідно з повір'ями, ворон міг охороняти господарство, але для цього його треба було підгодувати. Задобрити птаха можна було вареною кашею, яку виносили в поле і клали на сковорідку, перевернуту вгору дном.

Важливі прикмети цього дня

  • Якщо сьогодні теплий та яскравий день – до хорошого врожаю;
  • спекотний день – до похолодання;
  • серед чорних хмар трапляються світлі хмари – буде дощ із вітром.

Що не можна робити 27 квітня

  • Не можна стригти нігті – будуть неприємності;
  • Краще не ходити в гості – можна залишити у гостях свій успіх;
  • Якщо в будинку маленька дитина – позичати хліб і сіль (інакше можна віддати щастя малюка).

День ангела сьогодні справляють Олександр та Антон, Валентин, Іван, Лазар, Мартин (Мартін) та Хома.

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Крім того, читайте, які церковні свята в Україні відзначатимемо у травні 2023 року.

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