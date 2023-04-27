Яке свято 27 квітня: головні прикмети, що суворо не можна робити
27 квітня у православній церкві згадують святого Мартина. У народі свято називається Мартин Лисогон.
Що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети, у кого іменини - читайте нижче у матеріалі Styler.
Традиції цього дня
Вважалося, що у цей день лисиці залишають старі нори та заселяються у нові, а тому на них легше полювати. Також стежили за поведінкою ворон і гадали про майбутнє.
На Мартина заведено багато працювати. Наші пращури взагалі працювали від сходу і до заходу сонця - це був якраз розпал підготовки до посівної.
На Русі в день Мартина лисогона шанували ворона. Його вважали мудрим птахом. Згідно з повір'ями, ворон міг охороняти господарство, але для цього його треба було підгодувати. Задобрити птаха можна було вареною кашею, яку виносили в поле і клали на сковорідку, перевернуту вгору дном.
Важливі прикмети цього дня
- Якщо сьогодні теплий та яскравий день – до хорошого врожаю;
- спекотний день – до похолодання;
- серед чорних хмар трапляються світлі хмари – буде дощ із вітром.
Що не можна робити 27 квітня
- Не можна стригти нігті – будуть неприємності;
- Краще не ходити в гості – можна залишити у гостях свій успіх;
- Якщо в будинку маленька дитина – позичати хліб і сіль (інакше можна віддати щастя малюка).
День ангела сьогодні справляють Олександр та Антон, Валентин, Іван, Лазар, Мартин (Мартін) та Хома.
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