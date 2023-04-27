Какой праздник 27 апреля: главные приметы, что строго нельзя делать

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы, у кого именины - читайте ниже в материале Styler.

Традиции этого дня

Считалось, что в этот день лисы оставляют старые норы и заселяются в новые, а потому на них легче охотиться. Также следили за поведением ворон и гадали о будущем.

На Мартына принято много работать. Наши предки вообще трудились от восхода и до заката – это был как раз разгар подготовки к посевной.

На Руси в день Мартына Лисогона почитали ворона. Его считали мудрой птицей. Согласно поверьям, ворон мог охранять хозяйство, но для этого его нужно было прикормить. Задобрить птицу можно было вареной кашей, которую выносили в поле и клали на сковородку, перевернутую вверх дном.

Важные приметы этого дня

Если сегодня теплый и яркий день – к хорошему урожаю;

жаркий день – к похолоданию;

среди черных туч встречаются светлые облака – будет дождь с ветром.

Что нельзя делать 27 апреля

Нельзя стричь ногти – будут неприятности;

Лучше не ходить в гости – можно оставить в гостях свою удачу;

Если в доме маленький ребенок – то одалживать хлеб и соль (иначе можно отдать счастье малыша).

День ангела сегодня справляют Александр и Антон, Валентин, Иван, Лазарь, Мартын (Мартин) и Фома.