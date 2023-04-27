Какой праздник 27 апреля: главные приметы, что строго нельзя делать
27 апреля в православной церкви вспоминают святого Мартына. В народе праздник называется Мартын лисогон.
Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы, у кого именины - читайте ниже в материале Styler.
Традиции этого дня
Считалось, что в этот день лисы оставляют старые норы и заселяются в новые, а потому на них легче охотиться. Также следили за поведением ворон и гадали о будущем.
На Мартына принято много работать. Наши предки вообще трудились от восхода и до заката – это был как раз разгар подготовки к посевной.
На Руси в день Мартына Лисогона почитали ворона. Его считали мудрой птицей. Согласно поверьям, ворон мог охранять хозяйство, но для этого его нужно было прикормить. Задобрить птицу можно было вареной кашей, которую выносили в поле и клали на сковородку, перевернутую вверх дном.
Важные приметы этого дня
- Если сегодня теплый и яркий день – к хорошему урожаю;
- жаркий день – к похолоданию;
- среди черных туч встречаются светлые облака – будет дождь с ветром.
Что нельзя делать 27 апреля
- Нельзя стричь ногти – будут неприятности;
- Лучше не ходить в гости – можно оставить в гостях свою удачу;
- Если в доме маленький ребенок – то одалживать хлеб и соль (иначе можно отдать счастье малыша).
День ангела сегодня справляют Александр и Антон, Валентин, Иван, Лазарь, Мартын (Мартин) и Фома.
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