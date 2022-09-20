Яке свято 20 вересня, що заборонено робити і кого привітати з днем ангела
20 вересня 2022 року в церкві вшановують пам'ять мученика Созонта і преподобного Луки Глубокореченського. В народі свято називають Лука, Луків день, Цибулиною, Созонтом. Має цей день особливі традиції, прикмети і заборони.
Які саме, читайте нижче в матеріалі Styler.
Іменини сьогодні святкують:
Олександр, Андрій, Василь, Григорій, Євгеній, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Петро, Степан.
Традиції 20 вересня, що треба зробити
Раніше з цього дня починали прибирати цибулю на полях і городах. Овоч несли на продаж на базари, плели з нього коси та підвішували до стелі для зберігання.
По цибулі визначали погоду на майбутню зиму. Якщо лушпиння багато - буде морозною. Цибулю не готували, поки весь урожай не зберуть. Лушпиння цибулі спалювати в цей день не можна.
З овоча робили оберіг: в'язанку цибулі підвішували в кімнаті, де спали діти, щоб захистити їх від хвороб.
Коли цибулю вже зібрали, її давали скуштувати всім членам родини. Вважалося, що так можна зміцнити здоров'я і захиститися в сезон холодів від хвороб.
Що не можна робити в Луків день
Дарувати ляльки маленьким дівчаткам - це до безпліддя в майбутньому.
Свататися, зізнаватися в коханні, грати весілля, адже такі стосунки можуть бути швидкоплинні, а шлюб - недовговічний.
Проводити будь-які фінансові угоди - можна привернути неприємності.
Уникати страв з цибулею - чим більше з'їсте овоча, тим здоровіше, міцніше і щасливіше будете цілий рік.
Також небажано вживати алкоголь, сваритися, лаятися і проводити важливі фінансові операції.
Прикмети на Луки
- На цибулі багато лушпиння - зима буде дуже холодною.
- Ворони каркають - до проливного дощу.
- Якщо в небі пливуть білі хмари - чекай негоди вже скоро.
- Якщо кішки та собаки весь день ховаються в тепло - до сильних дощів.
- Багато ялинових шишок впало на землю - скоро вдарять морози.
Раніше ми писали, коли святкувати Різдво Богородиці, або Другу Пречисту, що можна і не можна робити.
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