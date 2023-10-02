Яке свято 2 жовтня за старим і новим стилем: прикмети, традиції, день ангела, кому молитися і що робити не можна

Історія та легенди про Кіпріана та Юстину

Згідно з легендою, Кіпріан і Юстина спочатку були язичниками, але прийняли віру в Христа, після чого були піддані жорстоким тортурам і страчені. Сталося це за правління римського імператора Декія.

Кіпріан уславився в Антіохії майстерним магом і чаклуном, і одного разу його попросили чарами повпливати на Юстину, яка відкинула ідолопоклонство і стала християнкою.

Всі спроби Кіпріана навести на неї порчу були безсилі, оскільки молитви Юстини виявилися сильнішими й захищали її від закляття. Чарівник пізнав силу істинного Бога, розкаявся, охрестився і позбавився своїх чаклунських книг.

Місцевий князь Євтоломій наказав схопити обох і піддати жорстоким мукам, але преподобні зазнавали всіх тортур, залишаючись неушкодженими. Тоді їх відправили до Нікомедії до царя Клавдія, де Кіпріана та Юстину в 304 році обезголовили мечем.

Зазначимо, що історія про святих мучеників була дуже популярна в середні віки в Європі та знайшла відображення в різних витворах мистецтва. Є припущення, що вона вплинула створення легенди про Фауста.

Традиції на Кіпріанов день

Цю дату за старих часів вважали зловісною та небезпечною, бо було повір'я, що в Кіпріянів день біси полюють за душами людей, які недостатньо сильні у своїй вірі або їхній розум затуманений спиртним. Пращури говорили, що злі духи можуть довести людину до біди, розпачу.

Віруючі цього дня ходили до церкви та ставили свічки перед іконами, читали спеціальні молитви. Чоловіки просили заступництва у Кіпріана, жінки - у Юстини.

Заборони на Кіпріанов день

У дім не можна пускати чужих людей або тварин, тому що вони можуть привести із собою хвороби або порчу.

Не можна зловживати спиртним

Сварки та плітки - під суворою забороною. Тим, хто порушить - загрожує позбавлення розуму, біла гарячка, страшні недуги.

На Кіпріанов день не можна залишати маленьких дітей без нагляду навіть на короткий час - їх могли налякати біси.

Починати нові справи в цей день вважалося марною справою

Хто відзначає іменини

Цього дня відзначають свій день ангела: Василь, Андрій, Ганна, Олександра, Іван, Петро, Степан, Борис, Георгій, Костянтин, Михайло.

Прикмети на Кіпріанов день

Якщо на траві та деревах іній - віщує суху та сонячну погоду

Дощ та сильний вітер - будуть сильні морози взимку

Східний або північний вітер - скоро варто чекати на сильні холоди

Листя з дерев падає швидко - скоро вдарять морози

Сніг у цей день - буде рання зима

Головна молитва дня

О, святий угоднику Божому, священномученику Кіпріане, скорий помічнику і молитвенику за всіх, хто до тебе звертається! Прийми від нас, недостойних, похвали ці; виблагай у Господа Бога для нас у недугах - зміцнення, у скорботах - утіху і всім усе корисне для життя цього.

Піднеси до Господа твою благу і сильну молитву, щоб охороняв і зберігав нас від гріхопадінь, а тим, що впали у гріх, дарує істинне покаяння і збереже всіх нас від полону диявольського і від усякого дійства злих духів та приборкає тих, що зобидять нас.

Будь нам поборником могутнім від усіх ворогів видимих та невидимих. Подай нам терпіння, а в годину кончини нашої вияви нам заступництво від мучителів на митарствах, щоб під твоїм проводом досягли ми Єрусалима Вишнього та удостоїлися в Царстві Небесному зі всіма святими славити та оспівувати пресвяте ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа віків. Амінь!

2 жовтня за старим церковним календарем

За старим церковним календарем 2 жовтня православний світ відзначав мучеників Трохим, Саватія та Доримедонта, які вважалися покровителями бджіл та бджолярів.

Дні ангела за старим календарем: Федір, Трохим, Теодор, Ніл, Микола, Макар, Костянтин, Ігор, Єгор, Давид, Георгій, Гавриїл, Олексій та Марія.

Що ще відзначають 2 жовтня: