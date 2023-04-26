ua ru
Ср, 26 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Яке сьогодні свято у церкві: що суворо не можна робити, а хто іменинник

Новость на русском →
Середа 26 квітня 2023 06:01
Яке сьогодні свято у церкві: що суворо не можна робити, а хто іменинник Яке свято 26 квітня (pixabay.com)
Автор: Styler

26 квітня православні християни згадують мученицю Фомаїду. Народне свято називається Фомаїда Медуниця.

Що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети, у кого іменини - читайте нижче у матеріалі Styler.

Традиції цього дня

26 квітня прийнято молитися святій Фомаїді – покровительці дня про звільнення від блудного гріха.

Наші пращури у цей день ходили збирати медуницю. Йти має старша в сім'ї жінка. Їй обов'язково треба надіти вивернутий кожух, щоб убезпечити себе від нападу дикого звіра. Медуниця давно славиться своїми властивостями.

Народні прикмети 26 квітня

  • Якщо зіркова ніч – це до врожайного року.
  • Якщо у цей день розпустився дуб, то літній сезон буде спекотним. Якщо на дереві залишилося багато жолудів, то рік потішить урожайністю, а зима буде холодною.
  • Розквіт первоцвіт – більше не буде холодів.
  • Гучно кукує зозуля – наступні дні погода буде теплою.
  • За народним повір'ям, цього дня зайці відзначають свої іменини.

Що сьогодні суворо не можна робити

  • У жодному разі не можна вдаватися до блуду сьогодні, інакше свята Фомаїда розгнівається.
  • Не купуйте новий одяг.

У кого сьогодні день ангела

26 квітня іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Дмитро, Єгор, Марта, Марфа.

Читайте також, коли Великдень 2024 року і всі дати для православних і католиків на 10 років вперед.

Крім того, читайте, які церковні свята в Україні відзначатимемо у травні 2023 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні свято в Україні