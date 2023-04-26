Какой сегодня праздник в церкви: что строго нельзя делать, а кто именинник

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы, у кого именины - читайте ниже в материале Styler.

Наши предки в этот народный праздник ходили собирать медуницу. Идти должна старшая в семье женщина. Ей обязательно нужно надеть вывернутый тулуп, чтобы оградить себя от нападения дикого зверя. Медуница давно славится своими свойствами.

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