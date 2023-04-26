Какой сегодня праздник в церкви: что строго нельзя делать, а кто именинник
26 апреля православные христиане вспоминают мученицу Фомаиду. Народный праздник называется Фомаида Медуница.
Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы, у кого именины - читайте ниже в материале Styler.
Традиции этого дня
26 апреля принято молиться святой Фомаиде – покровительнице дня об избавлении от блудного греха.
Наши предки в этот народный праздник ходили собирать медуницу. Идти должна старшая в семье женщина. Ей обязательно нужно надеть вывернутый тулуп, чтобы оградить себя от нападения дикого зверя. Медуница давно славится своими свойствами.
Народные приметы 26 апреля
- Если звездная ночь – то это к урожайному году.
- Если в этот день распустился дуб, значит, летний сезон будет жарким. Если на дереве осталось много желудей, то год порадует урожайностью, а зима будет холодной.
- Расцвел первоцвет – больше не будет холодов.
- Громко кукует кукушка – последующие дни погода будет теплой.
- По народному поверью, в этот день зайцы отмечают свои именины.
Что сегодня строго нельзя делать
- Ни в коем случае нельзя предаваться блуду сегодня, иначе святая Фомаида разгневается.
- Не покупайте новую одежду.
У кого сегодня день ангела
26 апреля именины отмечают владельцы таких имен: Георгий, Дмитрий, Егор, Марта, Марфа.
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