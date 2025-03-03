Яке сьогодні, 3 березня, церковне свято: що не можна робити, народні прикмети

3 березня церква за новим календарем вшановує пам'ять мучеників Євтропія, Клеоніка та Василіска. Сьогодні починається Великий піст , який закінчиться 19 квітня - перед Великоднем. До кінця року залишається 303 дні.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про головні заборони цього дня, цікаві народні прикмети, давні традиції, а також імена тих, хто святкує День ангела.

На честь кого 3 березня церковне свято

Святі Євтропій, Клеонік та Василіск постраждали за свою християнську віру на початку IV століття в місті Амасії Понтійській (Мала Азія).

За часів правління імператора Максиміана їх ув'язнили за сповідування християнства. Незважаючи на жорстокі триденні тортури, святі мужньо витримали випробування та не відреклися від своєї віри. Братів Клеоніка та Євтропія розіп'яли на хрестах, а Василіска жорстоко зарубали мечем.

Після мученицької смерті, святі були поховані, а біля їхніх мощей почали відбуватися дива.

Що не можна робити сьогодні

Не варто ходити до лісу. За повір'ями, саме цього дня починають прокидатися від зимової сплячки дикі звірі, зустріч з якими може бути вкрай небезпечною.

За повір'ями, саме цього дня починають прокидатися від зимової сплячки дикі звірі, зустріч з якими може бути вкрай небезпечною. Не можна лихословити, лаятися, хвалитися та скупитися.

Заборонено після заходу сонця давати в борг гроші, а також хліб, сіль та інші будь-які речі

гроші, а також хліб, сіль та інші будь-які речі Не бажано виносити сміття після полудня. Існує повір'я, що разом зі сміттям можна винести з дому благополуччя, сімейну гармонію та достаток.

Народні прикмети і традиції 3 березня

Якщо сніг тане навколо дерева - весна буде затяжною

Приліт шпаків віщує багатий врожай

Якщо ворона копирсається в снігу - чекати ясної та теплої погоди

Щебетання синиць - до швидкого потепління

Приліт диких гусей - до початку весняних паводків

Дзвінкий грім - до ясної погоди, глухий - до негоди

У народі 3 березня мало особливе значення, оскільки предки в цей день проводили обряди для задобрення Сонця. Люди виходили на свої поля та земельні ділянки і перехрещували їх, вірячи, що це допоможе небесному світилу швидше розтопити сніг та сприяти майбутньому врожаю.

Також існувала давня традиція для дівчат, спрямована на збереження краси та молодості. Для цього, ще до сходу сонця, потрібно було вмити обличчя водою, в якій напередодні ввечері поклали срібну річ або яйце. Вірили, що такий обряд допоможе зберегти красу на цілий рік.

А ще наші предки 3 березня пекли вівсяне печиво - вівсяники - і очікували пташку вівсянку, приліт якої наближав теплі весняні дні.

У кого День ангела 3 березня

Сьогодні з іменинами можна вітати людей з іменами Кузьма, Лев, Віктор, Василь, Агапій, Дорофій і Олександр.

Талісманом для тих, хто народився 3 березня, є гірський кришталь. Це мінерал із високою твердістю, який із давніх часів уособлює чистоту, чесність та міцність стосунків.

Молитва за сім'ю

Господи Ісусе Христе, Ти взірцем Святої Родини освятив земне життя! Благаю Тебе, благослови мою сім'ю. Наповни наші серця любов'ю один до одного, навчи нас жити в злагоді та порозумінні. Захисти нас від усякого зла і нещастя, зміцни нашу віру та надію. Даруй нам мудрість і терпіння у вихованні дітей, а старшим - здоров'я та довголіття. Нехай наша родина завжди буде Тобі угодною та прославляє Твоє святе Ім'я. Амінь.

Які ще свята і памʼятні дати 3 березня

Всесвітній день дикої природи. Цей день, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН, має на меті підвищити обізнаність людства про важливість дикої природи та необхідність боротьби зі злочинами проти дикої природи, що мають далекосяжні економічні, екологічні та соціальні наслідки

Всесвітній день охорони здоров'я вуха та слуху. Цей день організований Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) для привернення уваги до проблем, пов'язаних зі слухом.

Всесвітній день письменника. Заснований за ініціативою ПЕН-клубу, цей день покликаний сприяти розвитку літератури, заохочувати читання, а також захищати права письменників та свободу слова.

Вас може зацікавити