Яке свято 23 лютого в Україні та світі: заборони, традиції, народні прикмети

Церковне свято 23 лютого: день святого Полікарпа

Святитель Полікарп Смирнський, що народився близько 80 року в Малій Азії, рано осиротів та був вихований благочестивою вдовою Каллістою за вказівкою Ангела. Після смерті виховательки, роздав майно та присвятив себе служінню хворим та немічним. Єпископ Смирнський Вукол, помітивши його благочестя, висвятив Полікарпа в диякона та пресвітера, доручивши проповіді.

Полікарп був близьким до апостола Іоанна Богослова, супроводжуючи його в подорожах. Святитель Вукол перед смертю настановив Полікарпа своїм наступником на Смирнській кафедрі. Під час єпископської хіротонії йому явився Господь Ісус Христос. Святитель ревно керував паствою, користуючись любов'ю духовенства, особливо святого Ігнатія Богоносця.

За правління імператора Марка Аврелія, під час гонінь на християн, Полікарпа розшукували як "батька всіх християн". За наполяганням пастви він переховувався у селищі. Зустрівши воїнів, що прийшли за ним, святий наказав їх нагодувати, а сам віддався молитві, готуючись до мучеництва.

На суді, непохитно сповідуючи Христа, Полікарп був засуджений до спалення. Кати хотіли прибити його до стовпа, але він спокійно їм пообіцяв, що не зійде з багаття, і його тільки зв’язали мотузкою. Однак полум’я оточило святого - не торкнулося його, зімкнувшись в повітрі над його головою. Вражені, язичники зажадали його смерті від меча. Коли святому Полікарпу завдали рану, з неї, згідно з писанням, витекло так багато крові, що вона погасила полум’я. Після цього тіло священномученика спалили. Християни Смирни благоговійно поховали чесні останки священномученика.

Також в цей день вшановують пам’ять святого Іоана, Антіоха, Антоніна, Мойсея, Зевина, Поліхронія, Мойсея іншого і Даміана – пустельників сирійських, і преподобного Олександра - ченця й ігумена обителі “Невсипущих".

Що сьогодні не можна робити

Цей день не можна починати зі смутку. Інакше він лишиться з вами на весь рік.

Також сьогодні не можна гуляти весілля.

Не можна проводити цей день вдома на самоті, інакше, згідно з давніми народними повір’ями, до літа ніхто до вас у гості не прийде.

Крім того, оскільки сьогодні М’ясопусна неділя, не зосереджуйтеся лише на "проводах м'яса" як на обжерливості, пам'ятаючи, що головне - духовна підготовка до посту.

Уникайте гучних розваг та надмірної веселості, натомість створіть атмосферу спокою та роздумів.

Не допускайте сварок, гніву та роздратування, прагнучи до миру та примирення з ближніми.

Не нехтуйте молитвою та відвідуванням храму, віддаючи перевагу духовним справам над побутовою суєтою.

Традиції та прикмети 23 лютого

За народним спостереженням, якщо погода в цей день непогожа, можна очікувати дощ найближчими днями. Якщо цього дня мороз і сонце, то весна буде ранньою. Якщо сьогодні вдень буде хмарно й вітряно - слід чекати пізнього потепління.

Також є кілька прикмет про птахів. Наприклад, якщо сорока лізе під стріху, скоро варто чекати завірюху. Якщо птахи будують гнізда на сонячному боці дерев та будинків, прогнозується холодне літо, і навпаки.

У кого іменини 23 лютого

День ангела 23 лютого святкують Іван, Антонін, Мойсей і Олександр. Їх можна привітати наступними словами:

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від усього злого і наповнює твоє життя світлом та добром!

Сонечко, вітаю з Днем твого ангела! Нехай кожен твій день буде сповнений тепла, любові, усмішок та гарних новин. Хай ангел-хоронитель береже тебе!

Вітаю тебе з твоїм особливим днем - Днем ангела! Нехай сьогодні та завжди тебе оточує лише добро, радість, здоров'я та любов близьких.

Які свята і пам’ятні дати 23 лютого у світі

23 лютого відзначається Всесвітній день стерилізації (кастрації) домашніх тварин (World Spay Day). Це важлива ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про переваги стерилізації для здоров'я тварин та зменшення кількості безпритульних тварин у світі.

Також сьогодні відзначаються й інші міжнародні свята. Ось деякі з них:

День дизельного двигуна. Сьогодні неофіційно вшановують винахід Рудольфа Дизеля та важливу роль дизельних двигунів у різних галузях промисловості та техніки.

День гри в теніс. Неофіційне свято, присвячене популяризації тенісу, здорового способу життя та об'єднанню любителів цього виду спорту.

День грибів. Неофіційне свято, особливо популярне в США, що відзначає цінність грибів як продукту харчування та підтримує грибну індустрію.

День комп'ютера. Неофіційне, але популярне в багатьох країнах свято, що вшановує внесок комп'ютерів у сучасний світ та дякує фахівцям IT-індустрії.

Наголосимо, що 23 лютого так званий День захисника Вітчизни святкують лише у Таджикистані, Киргизстані та державах-агресорах Росії та Білорусі. В Україні це свято вже давно скасовано, а Днем захисників і захисниць України є 14 жовтня.